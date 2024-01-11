У РФ закликали цінувати думку людей, які ловлять шайбу обличчям
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Син російського олігарха безглуздою заявою розсмішив мережу
Головний тренер ХК СКА, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, який зганьбився, вітаючи президента РФ Володимира Путіна з днем народження, відреагував на критику на адресу ветеранів СКА. Колишні хокеїсти написали листа главі Кремля з проханням врятувати російський хокей.
Відповідний коментар Ротенберга наводить "Чемпіонат". Він звинуватив журналістів, які образили хокейних ветеранів клубу, у неприпустимій поведінці.
"Деякі журналісти дозволяють собі критикувати або якось ображати ветеранів. Це неприпустимо! Ці люди все життя віддали хокею, у них багато травм, вони жертвують своїм здоров’ям.
Зі всієї поваги до журналістів, вони ж не виходять на лід, не жертвують здоров’ям. А ті люди, хто виходить на лід і ловлять шайбу обличчям, їх треба поважати та цінувати їхню думку ”, – сказав Ротенберг.
У мережі висміяли слова Ротенгберга. Користувачі зазначили, що краще б Путін займався б російським хокеєм, а то "стільки наробив, що росіяни століттями розгрібатимуть".
Нагадаємо, 7 січня СКА поступився "Металургу" (1:2) в овертаймі матчу КХЛ. Переможну шайбу забили у спірній ситуації, через що ветерани клубу з Санкт-Петербурга написали скаргу президенту РФ: "Цього сезону рівень суддівства опустився неймовірно низько, як зараз модно говорити — "нижче плінтусу". У мережі лише посміялися над ситуацією.
Зазначимо, під час одного з товариських хокейних матчів у Росії Ротенберг ударив ключкою суперника, проте арбітр покарав потерпілого. Пізніше Роман пояснив, що вдарив опонента за зухвалість.