У РФ закликали цінувати думку людей, які ловлять шайбу обличчям

Син російського олігарха безглуздою заявою розсмішив мережу

Головний тренер ХК СКА, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, який зганьбився, вітаючи президента РФ Володимира Путіна з днем народження, відреагував на критику на адресу ветеранів СКА. Колишні хокеїсти написали листа главі Кремля з проханням врятувати російський хокей.

Відповідний коментар Ротенберга наводить "Чемпіонат". Він звинуватив журналістів, які образили хокейних ветеранів клубу, у неприпустимій поведінці.

"Деякі журналісти дозволяють собі критикувати або якось ображати ветеранів. Це неприпустимо! Ці люди все життя віддали хокею, у них багато травм, вони жертвують своїм здоров’ям.

Зі всієї поваги до журналістів, вони ж не виходять на лід, не жертвують здоров’ям. А ті люди, хто виходить на лід і ловлять шайбу обличчям, їх треба поважати та цінувати їхню думку ”, – сказав Ротенберг.

У мережі висміяли слова Ротенгберга. Користувачі зазначили, що краще б Путін займався б російським хокеєм, а то "стільки наробив, що росіяни століттями розгрібатимуть".

Нагадаємо, 7 січня СКА поступився "Металургу" (1:2) в овертаймі матчу КХЛ. Переможну шайбу забили у спірній ситуації, через що ветерани клубу з Санкт-Петербурга написали скаргу президенту РФ: "Цього сезону рівень суддівства опустився неймовірно низько, як зараз модно говорити — "нижче плінтусу". У мережі лише посміялися над ситуацією.

Відео шайби, через яку Путіну написали скаргу

Зазначимо, під час одного з товариських хокейних матчів у Росії Ротенберг ударив ключкою суперника, проте арбітр покарав потерпілого. Пізніше Роман пояснив, що вдарив опонента за зухвалість.