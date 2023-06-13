Влада відступає? Що буде з податковими пільгами для ФОПів з 1 липня

До резонансного законопроекту надійшло вже близько однієї тисячі правок.

Українські парламентарі, зробивши крок уперед, коли в першому читанні проголосували за законопроект, яким повертаються податки для ФОПів до довоєнного рівня, тепер, схоже, роблять два кроки назад. За інформацією нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, з 1 липня очікувати на зміни податкового законодавства не варто. Але це не означає, що влада взагалі відмовилась від планів повернути податки для ФОПів до довоєнного рівня.

Підприємці вже назвали таку ситуацію "відтермінованою стратою", та що ж відбувається насправді, з’ясовував "Телеграф".

Законопроект, який не зміг

Нагадаємо, що наприкінці травня парламентарі віддали 227 голосів за законопроект №8401, згідно з яким податкові пільги, запроваджені торік під час введення воєнного стану, мають бути скасовані. А саме:

— ставка 2% єдиного податку для ФОП 3-ї групи скасовується і повертаються довоєнні 5%;

— скасовується можливість для ФОПів 1-ї та 2-ї групи не сплачувати єдиний податок;

— поновлюються документальні перевірки бізнесу;

— мораторій на штрафи за порушення податкового законодавства скасовується. Це стосується і санкцій за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Аргументація така, що вітчизняному бізнесу, звісно, важко, але довоєнних податків вимагає МВФ, який є одним з кредиторів українського бюджету.

У поверненні довоєнних податків влада "звинувачує" МВФ

Перехід на нові старі ставки податку, включно з поверненням перевірок бізнесу, мав відбутися вже з 1 липня цього року. Але для цього треба було проголосувати законопроект 8401 у другому читанні. Аж тут виникли проблеми.

"Відміна "єдиного податку 2%", скасування пільги по сплаті податку для 1-ої та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО. Всього цього з 1 липня не буде", — написав у себе в Telegram нардеп від фракції "Голос", член комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Що сталося?

Влада відступила?

Таке припущення було б цілком логічним, адже скасування пільг і повернення податків на довоєнний рівень під час війни, вмить стало резонансним політичним питанням.

Так, наприклад на сайті президента з’явилася петиція з вимогою накласти вето на законопроект, якщо він буде прийнятий. Петицію ініціював голова руху #SaveФОП Сергій Доротич, і всього за тиждень її підписало вже 10 тисяч користувачів, з необхідних для відповіді президента 25 тисяч.

"Чому законопроект відклали? Тут зіграли два фактори. По-перше, технічно важко провести цей законопроект, бо є спротив суспільства. По-друге, як мені повідомили, наша петиція руху #SaveФОП наробила галасу в Офісі президента, адже президент в березні минулого року чітко казав сам про спецрежим спрощеної системи оподаткування, мораторій на перевірки, можливості не платити єдиний податок", — пояснив "Телеграфу" Доротич.

Податковий хайп підхопили і в "Європейській солідарності":

"Законопроект №8401 – лише спотворена ілюзія того, що все гаразд, яку влада продає бізнесу авансом, прикриваючись домовленістю з МВФ. На жаль, так не є, а тому повернення довоєнних правил оподаткування не сприймається", — заявляла депутатка солідарності, член комітету з податкової та митної політики Ніна Южаніна у себе в Telegram.

І в "Батьківщині": "Влада має підтримувати бізнес, а не нищити його перевірками та підвищенням податків", — підкреслила голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Однак, судячи з заяв голови податкового комітету Данила Гетманцева, ніхто нікуди не відступав.

"Ми ж не говоримо про підвищення податків – хоча могли б. Мені здається, що це взагалі питання без дискусій. Всі адекватні, нормальні люди, включаючи бізнес, підтримують це рішення", — заявляв Гетманцев в інтерв’ю UBR.

То що ж тоді відбувається?

Банально не встигли

За словами членкині податкового комітету Юлії Клименко, з 1 липня, скоріш за все, податкові пільги нікуди не зникнуть.

"Щоб цей закон почав діяти з 1 липня, ми повинні його прийняти до кінця червня. Це таке правило бюджетне. Однак до кінця червня його нема на порядку денному. Ми ще не знаємо чи з’явиться цей законопроект на порядку денному до кінця червня, оскільки міжнародні партнери наполягають на поверненні всіх податків. Тому якщо закон навіть буде прийнятий 1 липня, то він вступить в дію вже з 1 січня 2024 року", — пояснила "Телеграфу" Клименко.

Чому якщо не зараз, то аж в січні? Річ у тім, що згідно зі статтею 4 Податкового Кодексу України: "зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки".

Однак чому тоді влада не квапиться? Боїться, що забракне голосів?

"Чи будуть голоси до другого читання – запитання риторичне. В першому читанні законопроект отримав 227 голосів, тобто пройшов абсолютно впритул. Скоріш за все законопроект буде проголосований, питання лише в тому, коли він почне діяти: з 1 липня чи з 1 січня наступного року", — додала Клименко.

Але! Як завжди трапляється з резонансними законопроектами, коли їх треба "загальмувати", виникає безліч правок. 8401 не став винятком: за інформацією Железняка, до законопроекту надійшло вже близько однієї тисячі правок.

"Є велика кількість правок до цього законопроекту, тому очевидно, що до 1 липня він не буде прийнятий. Це реальність", — коментує "Телеграфу" Ярослав Железняк.

А правки — то все час. Що саме пропонують депутати змінити до другого читання?

"Запитання — на кого повинні поширюватися податки в повному обсязі, а на кого — ні. Треба підтримати ті сектори, яким зараз дуже важко протягом воєнного стану і не можуть платити податки повністю. А є сектори, які досить гарно почуваються і, можливо, вони можуть повернутися до тих податків, що були. Тобто це повинна бути професійна дискусія в комітеті, а на даний момент цей законопроект ще не обговорюється", — пояснила Юлія Клименко.

Нардепи впевнені, що голосів для збільшення податків вистачить

Не монолітна навіть монобільшість.

"Для прифронтових регіонів, які перебувають під постійними обстрілами, норми цього законопроекту мають набирати чинність після закінчення воєнного стану, інакше це може спровокувати закриття значної кількості підприємств та втрату робочих місць", — підкреслював нардеп від "Слуги народу" Сергій Штепа на своїй сторінці у Facebook.

"Ми намагатимемось для цих територій, що знаходяться близько до лінії фронту, залишити все як є. Поки ідуть дискусії з МВФ, але така пропозиція від нас була", — додав Железняк.

Однак, за словами нардепа від "Голосу", коли всі правки будуть опрацьовані, законопроект все ж таки приймуть.

"Це прописано в меморандумі з МВФ. Ви думаєте, що у когось є нестримне бажання голосувати цей закон? Це в меморандумі з МВФ, відповідно це наш обов’язок", — підкреслив депутат.

"Мати ілюзію, що влада передумала – не варто. Законопроект не відкликаний, знаходиться в стінах ВР. Розуміючи суспільний резонанс, влада взяла паузу і буде чекати слушної миті для прийняття цієї ініціативи", — резюмував Сергій Доротич.