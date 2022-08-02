Чому не можна залишати ввімкненим інтернет на смартфоні: до чого може призвести така звичка

Категоричної заборони звичайно немає, проте все ж таки краще стежити, щоб функція була відключена.

Сучасний світ настільки динамічний, що багато людей просто бояться упустити хоч що-небудь, і тому постійно залишаються на зв’язку, не випускаючи свій телефон із рук ні на хвилину. І саме через такий "тісний контакт" часто гаджети швидко виходить з ладу. Раніше ми писали, чи можна користуватися смартфоном, поки він стоїть на зарядці, а тепер хочемо розповісти, чи потрібно відключати функцію "Передача даних", коли нею не користуються.

Часто буває, що просто забуваєш вимкнути мобільний інтернет, коли приходиш додому, де є Wi-Fi, проте ця забудькуватість пізніше може зіграти поганий жарт з вами. Як повідомляє radiotrek, фахівці радять стежити за вимкненням цієї функції, адже вона може негативно позначиться на роботі улюбленого смартфона.

Відключати або не відключати інтернет, коли він не використовується

По-перше, мобільний інтернет – це один із головних "пожирачів" зарядки на смартфоні. Якщо постійно користуватися ним, то батарея сідатиме набагато швидше, що може призвести до того, що в найневідповідніший момент у вас просто вимкнеться телефон.

А все тому, що окрім повідомлень із соцмереж, при включеному мобільному інтернеті, навіть коли телефоном не користуються, відбуваються оновлення програмного забезпечення, а також деякі програми продовжують працювати у фоновому режимі та надсилають свої дані на сервер.

Це все також веде і до другого наслідку — вам доведеться частіше поповнювати рахунок на телефоні, щоб оплачувати мобільний інтернет, трафік якого вичерпуватиметься дуже швидко. Тому якщо вам потрібно постійно перебувати на зв’язку, краще вибирати підключення до Wi-Fi. Щобільше, тоді вам не потрібно буде стежити за витраченим трафіком.

Раніше "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Також нагадаємо, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.