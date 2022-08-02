Рус

Чому не можна залишати ввімкненим інтернет на смартфоні: до чого може призвести така звичка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
193
Мобільний інтернет швидко садить батарею
Мобільний інтернет швидко садить батарею

Категоричної заборони звичайно немає, проте все ж таки краще стежити, щоб функція була відключена.

Сучасний світ настільки динамічний, що багато людей просто бояться упустити хоч що-небудь, і тому постійно залишаються на зв’язку, не випускаючи свій телефон із рук ні на хвилину. І саме через такий "тісний контакт" часто гаджети швидко виходить з ладу. Раніше ми писали, чи можна користуватися смартфоном, поки він стоїть на зарядці, а тепер хочемо розповісти, чи потрібно відключати функцію "Передача даних", коли нею не користуються.

Часто буває, що просто забуваєш вимкнути мобільний інтернет, коли приходиш додому, де є Wi-Fi, проте ця забудькуватість пізніше може зіграти поганий жарт з вами. Як повідомляє radiotrek, фахівці радять стежити за вимкненням цієї функції, адже вона може негативно позначиться на роботі улюбленого смартфона.

Відключати або не відключати інтернет, коли він не використовується

По-перше, мобільний інтернет – це один із головних "пожирачів" зарядки на смартфоні. Якщо постійно користуватися ним, то батарея сідатиме набагато швидше, що може призвести до того, що в найневідповідніший момент у вас просто вимкнеться телефон.

А все тому, що окрім повідомлень із соцмереж, при включеному мобільному інтернеті, навіть коли телефоном не користуються, відбуваються оновлення програмного забезпечення, а також деякі програми продовжують працювати у фоновому режимі та надсилають свої дані на сервер.

Це все також веде і до другого наслідку — вам доведеться частіше поповнювати рахунок на телефоні, щоб оплачувати мобільний інтернет, трафік якого вичерпуватиметься дуже швидко. Тому якщо вам потрібно постійно перебувати на зв’язку, краще вибирати підключення до Wi-Fi. Щобільше, тоді вам не потрібно буде стежити за витраченим трафіком.

Раніше "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Також нагадаємо, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.

Теги:
#Інтернет #Мобільний телефон #Телефон