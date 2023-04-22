Незабаром замінить смартфони: колишній дизайнер Apple представив незвичайний пристрій (фото)

У новому пристрої замість екрана використовується проектор

Поки виробники смартфонів влаштовують "битву" за симпатії споживача, екс-дизайнер Apple Імран Чаудрі погрожує незабаром взагалі ліквідувати смартфони як клас у звичному для багатьох розумінні, замінивши його новим пристроєм.

Так, заснований Чаудрі стартап Humane представив гаджет, який у майбутньому має замінити смартфон — портативний нагрудний проектор з голосовим управлінням.

Розробники вже показали один зі сценаріїв використання новинки, що готується до випуску, пише ресурс gamingdeputy.com.

Пристрій є мініатюрним смартфоном, в якому замість екрана використовується проектор. Засновник компанії показав його під час конференції TED: гаджет був закріплений на нагрудній кишені та проектував зображення на долоню користувача. Управління здійснювалось за допомогою голосу після активації мікрофона натисканням на спеціальну кнопку.

Задовго до релізу в мережі з’явилися чутки про майбутню новинку: гаджету приписують ОС Android, процесор Snapdragon, а також камеру та лідар*, які розпізнають жести користувача. Компанія ще не опублікувала список характеристик новинки та не розкрила дату початку продажів. Поки що доступний лише офіційний сайт із записом у лист очікування.

*Лідар (від англ. Light Detection and Ranging "виявлення та визначення дальності за допомогою світла") — технологія вимірювання відстаней шляхом випромінювання світла (лазер) і виміру часу повернення цього відбитого світла на приймач.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо смартфон постійно підвисає.