Спробуй полагодити сам: названо ТОП-10 найпростіших і найскладніших у ремонті смартфонів

Оцінка велася за рядом критеріїв, включаючи час, необхідний в середньому для ремонту апарату

Незважаючи на те, що багато проблем із роботою телефону можна усунути самостійно, з деякими моделями цей трюк не завжди проходить.

Тому портал Electronic Hub вирішив провести дослідження на тему того, які з представлених на ринку моделей смартфонів найлегше ремонтувати, а які — найскладніше (мається на увазі здатність саме західного споживача, у якого під рукою знаходяться всілякі пристосування та гаджети). При дослідженні враховувалася саме можливість виконати всю роботу самостійно, без звернень до сервісних центрів.

Для складання рейтингів співробітники Electronic Hub вивчили інформацію з 228 моделей на сайті iFixit, проаналізувавши доступні посібники з ремонту для кожного з апаратів. Оцінка велася за низкою критеріїв, включаючи час, необхідний в середньому для ремонту того чи іншого смартфона.

Лідером списку став недорогий Motorola Moto G7. Виявилося, що рядові користувачі без особливих складнощів можуть відремонтувати його приблизно в половині випадків. Крім того, середній час ремонту складає всього 25 хвилин, а замінити зламаний дисплей можна за 10-20 хвилин. На друге місце потрапив інший бюджетний апарат Samsung Galaxy A40 — його можна без проблем відремонтувати в 43,9% випадків, витративши в середньому 32,6 хвилини. Третє місце з помітним відривом дісталося Samsung Galaxy S22 Ultra, який простий у ремонті у 33,3% випадків при витраті 48,1 хвилин.

До десятки найпростіших у ремонті смартфонів також потрапили чотири моделі Apple: iPhone 11 Pro Max, iPhone 13, iPhone 14 та iPhone 12.

Найбільш непридатним для самостійного ремонту виявився Google Pixel 7. Будь то заміна акумулятора, екрану або будь-яка інша проблема, цей апарат складно відремонтувати в 100% випадків, а витратити на це доведеться більше однієї години. До речі, всі смартфони в цій десятці складні в ремонті в 100% випадків, але з деякими треба поратися поменше.

Якщо дивитися на ситуацію щодо брендів загалом, то найпростіше в домашніх умовах ремонтувати смартфони ASUS, HTC, LG, Samsung та Apple.

Примітно, що HTC випускає смартфони вкрай рідко і в основному лише для рідного ринку, а LG взагалі припинила їх робити. Найскладніші ж у ремонті пристрої пропонують Sony, Xiaomi, HUAWEI, OnePlus і Honor.

На графіку вище видно, що з великих виробників тільки Samsung останнім часом переймається спрощенням ремонту своїх смартфонів. Apple теж довгий час рухалася в цьому напрямку, але після 2021 щось пішло не так. Примітно, що 10 років тому Google очолювала рейтинг, а зараз демонструє одні з найгірших результатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відключення однієї шкідливої функції на телефоні вбереже від втрати грошей і не лише.