Ваш Android може робити більше, ніж ви думаєте: прихована геолокація та блокування набридливих сповіщень

Ці секрети надають користувачам можливість отримати більше від своїх пристроїв

Android домінує у світі смартфонів, і незважаючи на популярність, багато корисних особливостей залишаються поза полем зору користувачів. Як до прикладу, можливість встановити власний звук на будильник. Від додатків до невідомих режимів — ось декілька корисних порад, які можуть вас здивувати.

Приховування файлів

Як повідомляє "Xtremedroid", багато користувачів не знають, але можна легко приховати особисті файли, такі як фотографії або документи. Достатньо створити папку і додати перед її назвою крапку (напр., ".Приховано"). Ця папка не буде видимою у стандартному файловому менеджері, але можна знайти її, використовуючи спеціалізовані додатки або змінюючи налаштування відображення.

Блокування оголошень

Неприємні рекламні банери можна блокувати за допомогою додатків, таких як "AdBlock" чи "Blokada". Вони працюють на рівні системи, блокуючи рекламні запити до серверів, що дозволяє користуватися більшістю додатків без реклами.

Блокування чатів у WhatsApp

Якщо ви хочете захистити свої особисті розмови в WhatsApp, можна використовувати функцію блокування чатів. Достатньо встановити пароль або використовувати відбиток пальця для доступу до конкретних чатів. Ця функція забезпечує додатковий рівень конфіденційності та безпеки.

Зручний обмін файлами

Snapdrop — це веб-сервіс, який надає можливість швидко передавати файли між пристроями без необхідності встановлення додаткових програм. Функціонуючи аналогічно до популярного AirDrop від Apple, Snapdrop використовує локальну мережу для безпечної передачі даних, дозволяючи користувачам обмінюватися фотографіями, документами та іншими файлами миттєво.

Підробка геопозиції з GPS Emulator

Деякі ситуації можуть вимагати "обману" вашого пристрою щодо його реального місцезнаходження. Додатки, такі як GPS Emulator, дозволяють користувачам встановлювати будь-яке бажане місцезнаходження для своєї геопозиції на картах або в інших застосунках, які використовують дані GPS.

Оновлення старих фотографій

Зі зростанням можливостей штучного інтелекту з'явилася можливість "відновлювати" старі або низької якості фотографії. Сервіси на базі ШІ, такі як "replicate codeformer", використовують складні алгоритми для підвищення роздільної здатності фотографій, приводячи їх до стандарту 4k HD. Це дозволяє додати гостроту та деталізацію зображенням, які раніше могли виглядати розмито або нечітко.

Нагадаємо, що дієвий спосіб покращення якості дзвінків на Android — це перехід у авіарежим перед самим викликом, який дозволяє телефону швидко перепідключитися до найближчої базової станції. Крім того, для тих, хто втомився від набридливих дзвінків на своєму смартфоні, існує рішення від Google, яке фокусується на фільтрації небажаних дзвінків.