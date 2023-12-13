Як правильно поводити себе, якщо потрапили у ДТП: топ-3 поради
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українцям розповіли, як правильно поводити себе, коли потрапили у ДТП
Від ДТП не застрахований ні водій-початківець, ні автомобіліст з досвідом. Ніхто не бажає потрапити у таку ситуацію.
У випадку, якщо це сталось, краще знати, як правильно себе поводити. Це допоможе зберегти ваші нерви.
Зберігайте спокій та увімкніть "аварійку"
Якщо ви потрапили у ДТП, потрібно, перш за все, опанувати себе. Перевірте, чи ви у порядку, і чи не травмувались ваші пасажири.
Далі увімкніть аварійні вогні та витягніть з багажника знак аварійної зупинки. Це допоможе убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.
Викличте поліцію
Викличте поліцію, якщо пошкодження транспортних засобів значні, або є постраждалі. У такому разі краще також попросити свідків залишитися до прибуття слідчих з ДТП.
Якщо пошкодження незначні, а постраждалих чи жертв немає, обидва учасники ДТП згодні з обставинами події, один із них визнав свою провину, а сума збитків не перевищує 80 тисяч гривень, можна скористатися Європротоколом.
Зафіксуйте шкоду
Завжди фотографуйте місце ДТП та пошкодження, які отримало авто. Це може бути вирішальним доказом у питаннях страхування. Також запишіть ім’я та паспортні дані іншого учасника ДТП, його номер страхування та телефон.
Раніше "Телеграф" писав про найкраще семимісне авто у світі. Воно проїде 400 км або навіть більше.