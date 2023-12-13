Як правильно поводити себе, якщо потрапили у ДТП: топ-3 поради

Українцям розповіли, як правильно поводити себе, коли потрапили у ДТП

Від ДТП не застрахований ні водій-початківець, ні автомобіліст з досвідом. Ніхто не бажає потрапити у таку ситуацію.

У випадку, якщо це сталось, краще знати, як правильно себе поводити. Це допоможе зберегти ваші нерви.

Зберігайте спокій та увімкніть "аварійку"

Якщо ви потрапили у ДТП, потрібно, перш за все, опанувати себе. Перевірте, чи ви у порядку, і чи не травмувались ваші пасажири.

Далі увімкніть аварійні вогні та витягніть з багажника знак аварійної зупинки. Це допоможе убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.

Викличте поліцію

Викличте поліцію, якщо пошкодження транспортних засобів значні, або є постраждалі. У такому разі краще також попросити свідків залишитися до прибуття слідчих з ДТП.

Якщо пошкодження незначні, а постраждалих чи жертв немає, обидва учасники ДТП згодні з обставинами події, один із них визнав свою провину, а сума збитків не перевищує 80 тисяч гривень, можна скористатися Європротоколом.

Зафіксуйте шкоду

Завжди фотографуйте місце ДТП та пошкодження, які отримало авто. Це може бути вирішальним доказом у питаннях страхування. Також запишіть ім’я та паспортні дані іншого учасника ДТП, його номер страхування та телефон.

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