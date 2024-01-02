Справжній прорив: названо китайського виробника, який за рік збільшив продаж авто на 100%

Бренд продемонстрував відчутне зростання

Протягом грудня компанія Great Wall Motor (GWM) продала майже 30 тисяч автомобілів на новій енергії. Це більше майже на 169%, ніж на початку року.

Загальний рівень продажу авто цього концерну склав 261 тисячу 546 автомобілів. Це на 98,39% більше, ніж у 2022 році, пише Сarnewschina.

Нагадаємо, що Great Wall Motor володіє декількома автомобільними брендами. Зокрема, це GWM Pickup, Haval, Ora, Tank та Wey. Вони щомісячно зростали на 17,7%, а за квартал — на 57,14%.

Серед них найпопулярнішим брендом, що випускає NEV-автомобілі, є Haval. Він продав 77 тисяч своїх авто, що на 649% більше, ніж у 2022-му. До кінця цього року усі автомобілі будуть обладнані гібридною технологією Hi4.

Цього року концерн сконцентрується на місцевому, а також європейському ринку (зараз машини бренду представлені на 8 ринках країн ЄС). Також продаж автомобілів розгорнуть на ринках Південно-Східної Азії.

Що таке NEV-технології?

Автомобілі, які називають NEV — це маленькі та компактні електрокари. NEV в англійській мові означає "Neighborhood Electric Vehicle", що перекладається як "Електричний транспорт по сусідству" або "Транспорт для міських кварталів". Це електричні транспортні засоби, зазвичай призначені для коротких відстаней та обслуговування міських районів.

NEV-авто — це електричні гольфкари, маленькі електричні автомобілі та інші транспортні засоби, призначені для невеликих відстаней та низької швидкості.

Ці транспортні засоби зазвичай мають обмежений діапазон і швидкість, орієнтовані на короткі поїздки в межах міста. Вони можуть використовуватися для переміщення в зоні міської інфраструктури, такої як поля для гольфу, курорти, кемпінги або промислові об'єкти. NEV-авто також можуть використовуватися як альтернативний транспорт для коротких відстаней в рамках міського руху для зменшення забруднення навколишнього середовища та зменшення трафіку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Huawei та BAIC випустять чисто електричний розумний седан. Його концепт уже створено.