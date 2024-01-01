Huawei та BAIC випустять чисто електричний розумний седан

Це буде дуже класний розумний автомобіль

З компанією Huawei хочуть працювати відразу чотири великі автомобільні компанії. Це BAIC BJEV, Seres, Chery та JAC.

Зокрема, у співпраці з BAIC BJEV компанія Huawei випустить перший новий чисто електричний автомобіль. Про це повідомляє Carnewschina.

Яким буде електромобіль BAIC BJEV-Huawei

BAIC BJEV та Huawei готуються до випуску повнорозмірного електричного седана. Можливо, буде ще й великий седан. Прототип уже створено, і його представлять у першій половині 2024 року.

Раніше стало відомо, що BAIC BJEV отримала від Huawei кілька торгових марок STELATO. Ймовірно, так і називатиметься спільний бренд з виробництва електромобілів.

BAIC BJEV відповідатиме за створення платформи для транспортного засобу і виробництво. А Huawei, очевидно, буде займатися операційною системою, розумними технологіями та іншими продуктами, що увійдуть в канали продажу у майбутньому.

Раніше Huawei та JAC створили автомобіль під кодовою назвою Х6. Він уже розроблений та вийде наприкінці наступного року. Водночас ці компанії також створили модель MPV. Вона вийде на початку 2025 року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", популярні електрокари порівняли в реальних умовах. Електрокари порівнювали за такими показниками як продуктивність, запас ходу, динаміка та ціна.