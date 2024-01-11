Один з найпотужніших американських спорткарів помітили на українських дорогах (фото)

Це один з найшвидших спорткарів світу

Chevrolet Corvette C8 Stingray (2020) — один із найшвидших автомобілів світу. Він розвиває 495 кінських сил, що робить його також одним із найпотужніших спорткарів на ринку.

Один із таких автомобілів їздить вулицями України. Відповідне фото зроблене у Харкові та опубліковане на інстаграм-сторінці spoiler.carspotter.

Chevy C8 Corvette 2020 — що відомо про цей спорткар

Chevrolet Corvette C8 Stingray можна схарактеризувати як потужний, маневровий і практичний спортивний автомобіль. Він пропонує відмінну керованість і характеристики.

Ось основні його характеристики:

Потужний двигун: 6,2-літровий V8 розвиває 495 кінських сил і 470 фунт-фут крутного моменту. Це робить C8 Stingray одним із найпотужніших спортивних автомобілів на ринку.

Маневровність: жорсткий кузов і досконала підвіска забезпечують відмінну керованість. C8 Stingray швидко і точно реагує на команди водія.

Практичність: C8 Stingray має відносно просторий салон для спортивного автомобіля. Він може вмістити до чотирьох осіб, а багажник має об'єм 356 літрів.

Цей двигун поєднується з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач, яка забезпечує плавне і швидке перемикання передач. Завдяки йому C8 Stingray розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди і має максимальну швидкість 312 км/год.

C8 Stingray має жорсткий кузов і досконалу підвіску, що забезпечує чудову керованість. Вона дозволяє автомобілю швидко і точно реагувати на команди водія.

У салоні C8 Stingray має широкий вибір технологій, включно з 12-дюймовою інформаційно-розважальною системою і системою допомоги водію. Є підтримка Apple CarPlay і Android Auto, а також навігація, потокове відео та музика.

Система допомоги водієві має такі опції як адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, попередження про зіткнення і автоматичне перемикання дальнього світла. Вартість такого авто стартує від 60 тисяч доларів, але вона може різнитися залежно від комплектацій та характеристик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну привезли перший потужний електрокар від Geely та Volvo. Він має цікаву фішку у салоні.