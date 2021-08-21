Підсумки дня 21 серпня: санкції Росії проти українців, Вселенський патріарх в Україні, пожежі в Туреччині
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Вечірній дайджест головних новин 21 серпня.
Коронавірус в Україні
Станом на 21 серпня, COVID-19 захворіли за добу 1732 людини. Серед них — 104 дитини і 32 медпрацівника.
РФ ввела санкції проти Кулеби, Данилова та інших українських діячів
Серед нових осіб в списку санкцій виявився глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко та інші.
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом
У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу, 21 серпня, вранці відбулася подячна молитва за участю прибулого в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.
Пожежі в Туреччині
У Туреччині тривають лісові пожежі, загорівся курортний острів поблизу Стамбула.
Івлеєва розлучилася з Елджеем
Російський блогер і телеведуча Настя Івлеева, більш відома як екс-ведуча програми "Орел і решка", підтвердила, що розлучається зі своїм чоловіком, відомим репером Елджеем (Олексієм Узенюком).
Фільм "Не час вмирати" отримав остаточну дату виходу
Стало відомо, коли відбудеться світова прем’єра 25-й з серії фільмів про Джеймса Бонда.
Анджеліна Джолі завела сторінку в Instagram
46-річна знаменитість за добу зібрала понад 5 мільйонів передплатників.
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