Підсумки дня 21 серпня: санкції Росії проти українців, Вселенський патріарх в Україні, пожежі в Туреччині

Вечірній дайджест головних новин 21 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на 21 серпня, COVID-19 захворіли за добу 1732 людини. Серед них — 104 дитини і 32 медпрацівника.

РФ ввела санкції проти Кулеби, Данилова та інших українських діячів

Дмитро Кулеба

Серед нових осіб в списку санкцій виявився глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко та інші.

У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом

Варфоломій

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу, 21 серпня, вранці відбулася подячна молитва за участю прибулого в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.

Пожежі в Туреччині

Туреччина

У Туреччині тривають лісові пожежі, загорівся курортний острів поблизу Стамбула.

Івлеєва розлучилася з Елджеем

Івлеєва і Елджей

Російський блогер і телеведуча Настя Івлеева, більш відома як екс-ведуча програми "Орел і решка", підтвердила, що розлучається зі своїм чоловіком, відомим репером Елджеем (Олексієм Узенюком).

Фільм "Не час вмирати" отримав остаточну дату виходу

Не час помирати

Стало відомо, коли відбудеться світова прем’єра 25-й з серії фільмів про Джеймса Бонда.

Анджеліна Джолі завела сторінку в Instagram

Анджеліна Джолі

46-річна знаменитість за добу зібрала понад 5 мільйонів передплатників.