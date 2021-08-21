Итоги дня 21 августа: санкции России против украинцев, Вселенский патриарх в Украине, пожары в Турции
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Вечерний дайджест главных новостей 21 августа.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 21 августа, COVID-19 заболели за сутки 1732 человека. Среди них — 104 ребенка и 32 медработника.
РФ ввела санкции против Кулебы, Данилова и других украинских деятелей
Среди новых лиц в санкционном списке оказался глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и другие.
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом
В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа, утром состоялась благодарственная молитва с участием прибывшего в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.
Пожары в Турции
В Турции продолжаются лесные пожары, загорелся курортный остров близ Стамбула.
Ивлеева рассталась с Элджеем
Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева, более известна как экс-ведущая программы "Орел и решка", подтвердила, что разводится со своим мужем, известным рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком).
Фильм "Не время умирать" получил окончательную дату выхода
Стало известно, когда состоится мировая премьера 25-й из серии фильмов о Джеймсе Бонде.
Анджелина Джоли завела страницу в Instagram
46-летняя знаменитость за сутки собрала более 5 миллионов подписчиков.
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