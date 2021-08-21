Укр

Итоги дня 21 августа: санкции России против украинцев, Вселенский патриарх в Украине, пожары в Турции

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Итоги дня 21 августа: санкции России против украинцев, Вселенский патриарх в Украине, пожары в Турции Новость обновлена 21 августа 2021, 21:09

Вечерний дайджест главных новостей 21 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

По состоянию на 21 августа, COVID-19 заболели за сутки 1732 человека. Среди них — 104 ребенка и 32 медработника.

РФ ввела санкции против Кулебы, Данилова и других украинских деятелей

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Среди новых лиц в санкционном списке оказался глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и другие. 

В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом

Варфоломей
Варфоломей

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа, утром состоялась благодарственная молитва с участием прибывшего в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Пожары в Турции

Турция
Турция

В Турции продолжаются лесные пожары, загорелся курортный остров близ Стамбула.

Ивлеева рассталась с Элджеем

Ивлеева и Элджей
Ивлеева и Элджей

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева, более известна как экс-ведущая программы "Орел и решка", подтвердила, что разводится со своим мужем, известным рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком).

Фильм "Не время умирать" получил окончательную дату выхода

Не время умирать
Не время умирать

Стало известно, когда состоится мировая премьера 25-й из серии фильмов о Джеймсе Бонде.

Анджелина Джоли завела страницу в Instagram

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

46-летняя знаменитость за сутки собрала более 5 миллионов подписчиков.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
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Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
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Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
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В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
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Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
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Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
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Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан