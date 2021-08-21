Итоги дня 21 августа: санкции России против украинцев, Вселенский патриарх в Украине, пожары в Турции

Вечерний дайджест главных новостей 21 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на 21 августа, COVID-19 заболели за сутки 1732 человека. Среди них — 104 ребенка и 32 медработника.

РФ ввела санкции против Кулебы, Данилова и других украинских деятелей

Дмитрий Кулеба

Среди новых лиц в санкционном списке оказался глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и другие.

В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом

Варфоломей

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа, утром состоялась благодарственная молитва с участием прибывшего в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Пожары в Турции

Турция

В Турции продолжаются лесные пожары, загорелся курортный остров близ Стамбула.

Ивлеева рассталась с Элджеем

Ивлеева и Элджей

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева, более известна как экс-ведущая программы "Орел и решка", подтвердила, что разводится со своим мужем, известным рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком).

Фильм "Не время умирать" получил окончательную дату выхода

Не время умирать

Стало известно, когда состоится мировая премьера 25-й из серии фильмов о Джеймсе Бонде.

Анджелина Джоли завела страницу в Instagram

Анджелина Джоли

46-летняя знаменитость за сутки собрала более 5 миллионов подписчиков.