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Підсумки дня 6 вересня: "Талібан" захопив останню провінцію Афганістану, Бельмондо помер

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Головні новини 6 вересня Новина оновлена 06 вересня 2021, 20:44
Головні новини 6 вересня

Вечірній дайджест головних подій 6 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Станом на ранок понеділка, 5 вересня, в Україні зафіксували 773 нових випадки коронавірусу.

Таліби захопили останню провінцію в Афганістані

"Талібан"
"Талібан"

Бойовики "Талібану", які ще 15 серпня захопили владу в Афганістані, взяли під свій контроль провінцію Панджшер — останню територію, яка тримала оборону.

У лікарні Черкас помер 7-річний хлопчик, над яким могла знущатися його бабуся

Будинок, в якому живе бабуся хлопчика
Будинок, в якому живе бабуся хлопчика

Після двох тижнів боротьби за життя в лікарні Черкас помер 7-річний хлопчик, якого в непритомному стані та з численними пораненнями забрали з двору його бабусі. Дитина весь цей час знаходився в термінальній комі і помер, не приходячи до тями.

З’їзд "Слуги народу"

Слуга народу
Слуга народу

"Слуги народу" в понеділок проводять збори, на яких, як очікується, буде прийнято низку кадрових рішень.

"Телеграф" підготував великий матеріал, в якому з’ясував, хто з міністрів може покинути свій пост найближчим часом.

Помер актор Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Великому артисту було 88 років.

Відзначимо, що у 2001 році Жан-Поль Бельмондо пережив інсульт, однак після 7-річної перерви повернувся до зйомок у кіно. Акторську кар’єру француз завершив у 2015 році.

Ілон Маск зустрівся з членами сім’ї українського вченого-ракетобудівника Сергія Корольова

Ілон Маск
Ілон Маск

Андрій і Павло Королеви, онук і правнук відомого українського вченого в галузі ракетобудування та космонавтики Сергія Корольова, зустрілися з винахідником Ілона Маском.

Дівчина плаче - у стресовому стані
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