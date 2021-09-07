Підсумки дня 7 вересня: хасиди зібралися в Умані, в Міністерстві охорони здоров’я анонсували перехід в "жовту зону"

Вечірній дайджест головних подій 7 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок вівторка, 7 вересня, виявили 2197 нових випадків коронавірусу, що вдвічі більше за показники попередніх діб.

На тлі цього в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Україна швидше за все буде змушена перейти в "жовту зону" вже з 13 вересня.

День військової розвідки

Українські військові

У вівторок, 7 вересня, 29-ту річницю свого створення святкує Головне управління військової розвідки України.

"Телеграф" вирішив згадати кілька реальних прикладів, коли українська розвідка була на висоті, виконуючи складні бойові операції.

Рош ха-Шана в Умані

Умань

В місто Умань Черкаської області на святкування Рош ха-Шана прибутку вже понад 29 тисяч хасидів. Попри те, що вулиці міста цілодобово патрулюють сотні правоохоронців, без правопорушень і заворушень все ж не обходиться.

Дводенне святкування проходить з 6 по 8 вересня.

Не всім уманцям подобається активне святкування — в мережі опублікували відео, на якому хасиди танцюють на вулицях. Користувачі Інстаграма відзначили, що чоловіки на відео, ймовірно, знаходяться під впливом дурманних засобів.

Збірна України з карате зібрала урожай медалей на турнірі в Каїрі

Збірна України з карате

Минулого уїк-енду в Каїрі завершився етап Прем’єр-ліги Karate1, в рамках якого українські спортсмени виграли вісім нагород.

Помер постановник концертів Алли Пугачової родом з Києва

Борис Краснов

Сценограф і постановник номерів російської співачки Алли Пугачової Борис Краснов помер у віці 60 років.