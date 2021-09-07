Укр

Итоги дня 7 сентября: хасиды собрались в Умани, в Минздраве анонсировали переход в "желтую зону"

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Главные новости дня Новость обновлена 07 сентября 2021, 21:55
Главные новости дня

Вечерний дайджест главных событий 7 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 сентября, обнаружили 2197 новых случаев коронавируса, что вдвое больше показателей предыдущих суток.

На фоне этого в Минздраве заявили, что Украина скорее всего будет вынуждена перейти в "желтую зону" уже с 13 сентября.

День военной разведки

Украинские военные
Украинские военные

Во вторник, 7 сентября, 29-ю годовщину своего создания празднует Главное управление военной разведки Украины.

"Телеграф" решил вспомнить несколько реальных примеров, когда украинская разведка была на высоте, выполняя сложные боевые операции. 

Рош ха-Шана в Умани

Умань
Умань

Вгород Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыли уже более 29 тысяч хасидов. Несмотря на то, что улицы города круглосуточно патрулируют сотни правоохранителей, без правонарушений и беспорядков все же не обходится.

Двухдневное празднество проходит с 6 по 8 сентября.

Не всем уманчанам нравится активное празднование — в сети опубликовали видео, на котором хасиды танцуют на улицах. Пользователи Инстаграма отметили, что мужчины на видео, вероятно, находятся под воздействием дурманящих средств.

Сборная Украины по карате собрала урожай медалей на турнире в Каире

Сборная Украины по карате
Сборная Украины по карате

В прошлый уик-энд в Каире завершился этап Премьер-лиги Karate1, в рамках которого украинские спортсмены выиграли восемь наград.

Умер постановщик концертов Аллы Пугачевой родом из Киева

Борис Краснов
Борис Краснов

Сценограф и постановщик номеров российской певицы Аллы Пугачевой Борис Краснов умер в возрасте 60 лет.

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