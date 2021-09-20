Підсумки дня 20 вересня: стрілянина в Пермі, візит Зеленського в США, результати голосування в Росії

Вечірній дайджест головних новин 20 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні за добу неділі, 19 вересня, зафіксували 2 265 нових випадків інфікування коронавірусом. У їх число входить 275 дітей і 22 медичних працівників.

Стрілянина в Пермі

Пермський стрілець

У російській Пермі в понеділок 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком в місцевий університет і відкрив вогонь по всіх, кому не пощастило в цей момент опинитися неподалік.

Загинули 6 людей, а постраждали 24.

Зеленський вже вилетів в США

Володимир Зеленський

У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський відправився в робочу поїздку в США, де відвідає засідання Генеральної асамблеї ООН.

Вибори в Росії

Вибори в Росії

У Росії завершилися вибори в Держдуму, які проходили протягом трьох днів з 17 по 19 вересня. Після підрахунку 76% відсотків голосів 5 партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр. На першому місці очікувано виявилася путінська партія "Єдина Росія"

Експерти проаналізували для «Телеграфа» самі вибори і їх все більше очевидний результат.

Королева Великобританії знову стала прабабусею

Принцеса Беатриса з чоловіком

Королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. На цей раз правнучку подарувала принцеса Беатриса Йоркська, яка народила дівчинку.