Підсумки дня 20 вересня: стрілянина в Пермі, візит Зеленського в США, результати голосування в Росії
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Вечірній дайджест головних новин 20 вересня.
Коронавірус в Україні
В Україні за добу неділі, 19 вересня, зафіксували 2 265 нових випадків інфікування коронавірусом. У їх число входить 275 дітей і 22 медичних працівників.
Стрілянина в Пермі
У російській Пермі в понеділок 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком в місцевий університет і відкрив вогонь по всіх, кому не пощастило в цей момент опинитися неподалік.
Загинули 6 людей, а постраждали 24.
Зеленський вже вилетів в США
У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський відправився в робочу поїздку в США, де відвідає засідання Генеральної асамблеї ООН.
Вибори в Росії
У Росії завершилися вибори в Держдуму, які проходили протягом трьох днів з 17 по 19 вересня. Після підрахунку 76% відсотків голосів 5 партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр. На першому місці очікувано виявилася путінська партія "Єдина Росія"
Експерти проаналізували для «Телеграфа» самі вибори і їх все більше очевидний результат.
Королева Великобританії знову стала прабабусею
Королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. На цей раз правнучку подарувала принцеса Беатриса Йоркська, яка народила дівчинку.
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