Итоги дня 20 сентября: стрельба в Перми, визит Зеленского в США, результаты голосования в России

Вечерний дайджест главных новостей 20 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за сутки воскресенья, 19 сентября, зафиксировали 2 265 новых случаев инфицирования коронавирусом. В их число входит 275 детей и 22 медицинских работника.

Стрельба в Перми

Пермский стрелок

В российской Перми в понедельник 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку.

Погибли 6 человек, а пострадали 24.

Зеленский уже вылетел в США

Владимир Зеленский

В понедельник, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в США, где посетит заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Выборы в России

Выборы в России

В России завершились выборы в Госдуму, которые проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября. После подсчета 76% процентов голосов 5 партий преодолели пятипроцентный барьер. На первом месте ожидаемо оказалась путинская партия "Единая Россия"

Эксперты проанализировали для «Телеграфа» сами выборы и их всё более вырисовывающийся результат.

Королева Великобритании вновь стала прабабушкой

Принцесса Беатриса с супругом

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.