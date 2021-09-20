Итоги дня 20 сентября: стрельба в Перми, визит Зеленского в США, результаты голосования в России
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Вечерний дайджест главных новостей 20 сентября.
Коронавирус в Украине
В Украине за сутки воскресенья, 19 сентября, зафиксировали 2 265 новых случаев инфицирования коронавирусом. В их число входит 275 детей и 22 медицинских работника.
Стрельба в Перми
В российской Перми в понедельник 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку.
Погибли 6 человек, а пострадали 24.
Зеленский уже вылетел в США
В понедельник, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в США, где посетит заседание Генеральной ассамблеи ООН.
Выборы в России
В России завершились выборы в Госдуму, которые проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября. После подсчета 76% процентов голосов 5 партий преодолели пятипроцентный барьер. На первом месте ожидаемо оказалась путинская партия "Единая Россия"
Эксперты проанализировали для «Телеграфа» сами выборы и их всё более вырисовывающийся результат.
Королева Великобритании вновь стала прабабушкой
Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.
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