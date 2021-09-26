Підсумки дня 26 вересня: перемога Усика, загибель українського військового на Донбасі, нова жовта зона в Україні

Вечірній дайджест головних новин 26 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 26 вересня, в Україні зафіксували рекордне зростання важких випадків коронавірусу, — за минулу добу було госпіталізовано понад 2,3 тисячі осіб.

В Україні за станом на неділю, 26 вересня, вже п’ять областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні. У список додалася ще Кіровоградська область.

Україна зазнала втрат на Донбасі

Військовослужбовець ВСУ

У неділю, 26 вересня, на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Союзник з ЄС готує відчутну військову допомогу для України

Литва передасть Україні бронежилети

У Литві прийняли рішення передати Україні військову амуніцію, вартість якої становить 667 тисяч євро (майже 20 млн 893,5 тис. грн).

Разумков за два тижні переміг коронавірус

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який 10 вересня повідомив про повторне зараження коронавірусом, трохи більше ніж через два тижні отримав негативний результат тесту.

Усик переміг Джошуа

Усик переміг Джошуа

У Лондоні на "Тоттенхем Хотспур Стедіум" відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у суперважкій вазі Олександр Усик — Ентоні Джошуа. На кону сутички стояли пояса британця за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Після поєдинку обидві сторони заявили про реванш.