Итоги дня 26 сентября: победа Усика, гибель украинского военного на Донбассе, новая желтая зона в Украине

Вечерний дайджест главных новостей 26 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро воскресенья, 26 сентября, в Украине зафиксировали рекордный рост тяжелых случаев коронавируса, — за прошлые сутки было госпитализировано более 2,3 тысяч человек.

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 сентября, уже пять областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне. В список добавилась еще Кировоградская область.

Украина понесла потери на Донбассе

Военнослужащий ВСУ

В воскресенье, 26 сентября, на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Союзник с ЕС готовит ощутимую военную помощь для Украины

Литва передаст Украине бронежилеты

В Литве приняли решение передать Украине военную амуницию, стоимость которой составляет 667 тысяч евро (почти 20 млн 893,5 тыс. грн).

Разумков за две недели победил коронавирус

Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который 10 сентября сообщил о повторном заражении коронавирусом, немного более чем через две недели получил отрицательный результат теста.

Усик победил Джошуа

Усик победил Джошуа

В Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в супертяжелом весе Александр Усик — Энтони Джошуа. На кону схватки стояли пояса британца по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После поединка обе стороны заявили о реванше.