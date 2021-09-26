Укр

Итоги дня 26 сентября: победа Усика, гибель украинского военного на Донбассе, новая желтая зона в Украине

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Главные события дня Новость обновлена 26 сентября 2021, 21:02
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 26 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро воскресенья, 26 сентября, в Украине зафиксировали рекордный рост тяжелых случаев коронавируса, — за прошлые сутки было госпитализировано более 2,3 тысяч человек.

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 сентября, уже пять областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне. В список добавилась еще Кировоградская область.

Украина понесла потери на Донбассе

Военнослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ

В воскресенье, 26 сентября, на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Союзник с ЕС готовит ощутимую военную помощь для Украины

Литва передаст Украине бронежилеты
Литва передаст Украине бронежилеты

В Литве приняли решение передать Украине военную амуницию, стоимость которой составляет 667 тысяч евро (почти 20 млн 893,5 тыс. грн). 

Разумков за две недели победил коронавирус

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который 10 сентября сообщил о повторном заражении коронавирусом, немного более чем через две недели получил отрицательный результат теста.

Усик победил Джошуа

Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа

В Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в супертяжелом весе Александр Усик — Энтони Джошуа. На кону схватки стояли пояса британца по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После поединка обе стороны заявили о реванше.

Теги:
#Коронавирус #Александр Усик #Энтони Джошуа #Итоги дня #Covid-19
Александр Усик - Энтони Джошуа
Спорт
"Симферополь — Украина": Усик в бою с Джошуа показал, чей Крым (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Усик - Энтони Джошуа
"Симферополь — Украина": Усик в бою с Джошуа показал, чей Крым (фото)
Дата публикации
Категория
В Кировоградской области повысился уровень госпитализаций
Уже пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне
Дата публикации
Категория
Александр Усик
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой