Підсумки дня 29 вересня: звільнення глави Міграційної служби, чутки про втрату Україною безвіза з ЄС, відставка мера Запоріжжя
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Вечірній дайджест головних подій 29 вересня.
Коронавірус в Україні
В Україні за вівторок виявили 9666 нових випадків коронавірусу. Це на 3114 інфікувань більше ніж напередодні. Серед захворілих 204 медпрацівники та 953 дитини.
Тим часом в МОЗ пообіцяли жорстко карати ті медичні заклади, в яких були виявлені факти підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу.
Звільнено голову Міграційної служби України
Главу Міграційної служби України Максима Соколюка звільнили з посади. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави ДМС призначено Наталію Науменко.
Україна може втратити безвіз?
У ЗМІ повідомили, що Україна може втратити безвізовий режим через скарги деяких країн Європейського союзу. Там вважають, що громадяни третіх країн зловживають безвізом, щоб незаконно жити на території ЄС.
Втім, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина спростувала дану інформацію, яка, на її думку, є розхитування ситуації напередодні саміту "Україна-ЄС".
Мер Запоріжжя зібрався у відставку
Мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що йде у відставку і пояснив це перенесеною операцією.
Потеря побив поляка і потрапив в UFC
Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря в поєдинку Contender Series Дано Уайта добув вражаючу перемогу і гарантував контракт з UFC — головною лігою ММА у світі.
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