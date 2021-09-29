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Підсумки дня 29 вересня: звільнення глави Міграційної служби, чутки про втрату Україною безвіза з ЄС, відставка мера Запоріжжя

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
27
Ключові новини дня Новина оновлена 29 вересня 2021, 21:29
Ключові новини дня

Вечірній дайджест головних подій 29 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні за вівторок виявили 9666 нових випадків коронавірусу. Це на 3114 інфікувань більше ніж напередодні. Серед захворілих 204 медпрацівники та 953 дитини.

Тим часом в МОЗ пообіцяли жорстко карати ті медичні заклади, в яких були виявлені факти підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Звільнено голову Міграційної служби України

Максим Соколюк
Максим Соколюк

Главу Міграційної служби України Максима Соколюка звільнили з посади. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави ДМС призначено Наталію Науменко.

Україна може втратити безвіз?

Україна — ЄС
Україна — ЄС

У ЗМІ повідомили, що Україна може втратити безвізовий режим через скарги деяких країн Європейського союзу. Там вважають, що громадяни третіх країн зловживають безвізом, щоб незаконно жити на території ЄС.

Втім, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина спростувала дану інформацію, яка, на її думку, є розхитування ситуації напередодні саміту "Україна-ЄС".

Мер Запоріжжя зібрався у відставку

Володимир Буряк
Володимир Буряк

Мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що йде у відставку і пояснив це перенесеною операцією.

Потеря побив поляка і потрапив в UFC

Ігор Потеря
Ігор Потеря

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря в поєдинку Contender Series Дано Уайта добув вражаючу перемогу і гарантував контракт з UFC — головною лігою ММА у світі.

Теги:
#Коронавірус #Максим Соколюк #Володимир Буряк #Підсумки дня #Covid-19
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