Підсумки дня 2 жовтня: "Велика фракція" в Трускавці, підписи за відставку Разумкова, Саакашвілі вивезли з Тбілісі

Вечірній дайджест головних новин 2 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Україна продовжує утримувати високі показники по щоденному приросту інфікованих коронавірусом. За 1 жовтня в країні виявили 11 809 нових випадків COVID-19.

"Велика фракція" в Трускавці

Трускавець

Депутати фракції "Слуга народу", чиновники Кабміну та Офісу президента зібралися для проведення дводенного засідання в готелі "Rixos-Prykarpattya " в Трускавці.

На заходах також був присутній президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі були представлені презентації напрацьованих програм по ряду сфер, включаючи військову безпеку, енергетичну незалежність і верховенство права.

"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова

Дмитро Разумков

Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів для розгляду відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Саакашвілі вивезли з Тбілісі

Міхеїл Саакашвілі

Грузинські правоохоронці тримають арештованого Міхеїла Саакашвілі не в Тбілісі, а в тюрмі №12 в Руставі — місті неподалік.

Стингу — 70

Стінг

Відомий британський музикант і актор Стінг, справжнє ім’я якого Гордон Самнер, 2 жовтня 2021 року відзначив своє 70-річчя.