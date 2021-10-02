Підсумки дня 2 жовтня: "Велика фракція" в Трускавці, підписи за відставку Разумкова, Саакашвілі вивезли з Тбілісі
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Вечірній дайджест головних новин 2 жовтня.
Коронавірус в Україні
Україна продовжує утримувати високі показники по щоденному приросту інфікованих коронавірусом. За 1 жовтня в країні виявили 11 809 нових випадків COVID-19.
"Велика фракція" в Трускавці
Депутати фракції "Слуга народу", чиновники Кабміну та Офісу президента зібралися для проведення дводенного засідання в готелі "Rixos-Prykarpattya " в Трускавці.
На заходах також був присутній президент України Володимир Зеленський.
Під час зустрічі були представлені презентації напрацьованих програм по ряду сфер, включаючи військову безпеку, енергетичну незалежність і верховенство права.
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів для розгляду відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Саакашвілі вивезли з Тбілісі
Грузинські правоохоронці тримають арештованого Міхеїла Саакашвілі не в Тбілісі, а в тюрмі №12 в Руставі — місті неподалік.
Стингу — 70
Відомий британський музикант і актор Стінг, справжнє ім’я якого Гордон Самнер, 2 жовтня 2021 року відзначив своє 70-річчя.
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