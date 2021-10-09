Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка

Вечірній дайджест ключових новин суботи.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок суботи в Україні зафіксували 15 908 інфікувань коронавірусом. Серед хворих 298 медпрацівників і 1477 дітей.

Разом з тим в "помаранчеву" карантинну зону попали відразу п’ятнадцять областей України.

В "Слузі народу" розкрили нові деталі смерті нардепа Полякова

Антон Поляков

Нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко повідомила, що в крові померлого Антона Полякова був виявлений метадон і алкоголь.

Провал спроби призначити главу САП

САП

У суботу, 9 жовтня, повинна була відбутися зустріч конкурсної комісії, що займається організацією конкурсу для визначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Однак через неявку деяких її членів призначення на цю посаду знову довелося відкласти.

Під будинком Порошенко в Козині відбуваються сутички

Зіткнення під будинком Порошенка

Під будинком в Козині, де проживає колишній президент України Петро Порошенко, відбулися зіткнення між двома групами з "протилежними політичними поглядами".

Збірна України здобула першу перемогу при Петракові

Україна — Фінляндія

У суботу, 9 жовтня, збірна України проводила виїзний поєдинок відбору на ЧС-2022 з командою Фінляндії. Зустріч відбулася в Гельсінкі на "Олімпіястадіоне" і завершила з рахунком 1:2 на користь "Жовто-синіх".