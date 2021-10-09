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Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка

Автор
Геннадій Лубенець
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Головні події дня
Головні події дня

Вечірній дайджест ключових новин суботи.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

На ранок суботи в Україні зафіксували 15 908 інфікувань коронавірусом. Серед хворих 298 медпрацівників і 1477 дітей.

Разом з тим в "помаранчеву" карантинну зону попали відразу п’ятнадцять областей України.

В "Слузі народу" розкрили нові деталі смерті нардепа Полякова

Антон Поляков
Антон Поляков

Нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко повідомила, що в крові померлого Антона Полякова був виявлений метадон і алкоголь.

Провал спроби призначити главу САП

САП
САП

У суботу, 9 жовтня, повинна була відбутися зустріч конкурсної комісії, що займається організацією конкурсу для визначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Однак через неявку деяких її членів призначення на цю посаду знову довелося відкласти.

Під будинком Порошенко в Козині відбуваються сутички

Зіткнення під будинком Порошенка
Зіткнення під будинком Порошенка

Під будинком в Козині, де проживає колишній президент України Петро Порошенко, відбулися зіткнення між двома групами з "протилежними політичними поглядами".

Збірна України здобула першу перемогу при Петракові

Україна — Фінляндія
Україна — Фінляндія

У суботу, 9 жовтня, збірна України проводила виїзний поєдинок відбору на ЧС-2022 з командою Фінляндії. Зустріч відбулася в Гельсінкі на "Олімпіястадіоне" і завершила з рахунком 1:2 на користь "Жовто-синіх".

Теги:
#САП #Петро Порошенко #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка
Дата публікації
Категорія
Фінляндія — Україна
Збірна України здобула першу перемогу при Петракові
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