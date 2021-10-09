Итоги дня 9 октября: провал в назначении главы САП, стычки под домом Порошенко

Вечерний дайджест ключевых новостей субботы.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро субботы в Украине зафиксировали 15 908 инфицирований коронавирусом. Среди заболевших 298 медработников и 1477 детей.

Вместе с тем в "оранжевую" карантинную зону попали сразу пятнадцать областей Украины.

В "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова

Антон Поляков

Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что в крови умершего Антона Полякова был обнаружен метадон и алкоголь.

Провал попытки назначить главу САП

САП

В субботу, 9 октября, должна была состояться встреча конкурсной комиссии, занимающейся организацией конкурса для определения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Однако из-за неявки некоторых её членов назначение на эту должность снова пришлось отложить.

Под домом Порошенко в Козине происходят стычки

Столкновения под домом Порошенко

Под домом в Козине, где проживает бывший президент Украины Петр Порошенко, произошли столкновения между двумя группами с "противоположными политическими взглядами".

Сборная Украины добыла первую победу при Петракове

Украина - Финляндия

В субботу, 9 октября, сборная Украины проводила выездной поединок отбора на ЧМ-2022 с командой Финляндии. Встреча состоялась в Хельсинки на "Олимпиястадионе" и завершила со счетом 1:2 в пользу "Желто-синих".