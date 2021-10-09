Итоги дня 9 октября: провал в назначении главы САП, стычки под домом Порошенко
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Вечерний дайджест ключевых новостей субботы.
Коронавирус в Украине
На утро субботы в Украине зафиксировали 15 908 инфицирований коронавирусом. Среди заболевших 298 медработников и 1477 детей.
Вместе с тем в "оранжевую" карантинную зону попали сразу пятнадцать областей Украины.
В "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова
Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что в крови умершего Антона Полякова был обнаружен метадон и алкоголь.
Провал попытки назначить главу САП
В субботу, 9 октября, должна была состояться встреча конкурсной комиссии, занимающейся организацией конкурса для определения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Однако из-за неявки некоторых её членов назначение на эту должность снова пришлось отложить.
Под домом Порошенко в Козине происходят стычки
Под домом в Козине, где проживает бывший президент Украины Петр Порошенко, произошли столкновения между двумя группами с "противоположными политическими взглядами".
Сборная Украины добыла первую победу при Петракове
В субботу, 9 октября, сборная Украины проводила выездной поединок отбора на ЧМ-2022 с командой Финляндии. Встреча состоялась в Хельсинки на "Олимпиястадионе" и завершила со счетом 1:2 в пользу "Желто-синих".
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