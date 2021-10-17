Підсумки дня 17 жовтня: блокування роботи ОБСЄ на Донбасі, загибель дипломата в Києві

Вечірній дайджест головних новин 17 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок неділі, 17 жовтня, зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Незважаючи на невеликий спад захворюваності кількість госпіталізованих з COVID-19 за добу склало майже 5 тисяч осіб.

Блокування місії ОБСЄ

ОБСЄ

Місія ОБСЄ припинила свою діяльність зі спостереження за ситуацією на непідконтрольних Україні територіях через протести, що виникли після затримання на лінії розмежування російського громадянина Андрія Косяка на ділянці біля КПВВ "Золоте".

Разом з тим в мережі з’явилися кадри його затримання.

У Києві виявили тіло дипломата

Поліція

В одному зі столичних районів на власній дачі помер 60-річний український дипломат. За попередньою версією правоохоронців, чоловік йшов по сходах, з яких з незрозумілої причини впав.

У мережі повідомили, що загиблим нібито є колишній спецпредставник України в питаннях врегулювання придністровського конфлікту Володимир Крижанівський, проте в цій інформації знайшлися деякі невідповідності.

Warner Bros. Pictures представила дебютний трейлер фільму "Бетмен"

Бетмен

Після декількох переносів і зупинок знімального процесу через коронавірус, новий фільм про "Бетмена" від режисера Метта Рівза, головну роль в якому зіграв зірка "Сутінків" актор Роберт Паттінсон, нарешті таки отримав дату виходу.