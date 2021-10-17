Итоги дня 17 октября: блокирование работы ОБСЕ на Донбассе, гибель дипломата в Киеве

Вечерний дайджест главных новостей 17 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 17 октября, зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Несмотря на небольшой спад заболеваемости количество госпитализированных с COVID-19 за сутки составило почти 5 тысяч человек.

Блокирование миссии ОБСЕ

ОБСЕ

Миссия ОБСЕ приостановила свою деятельность по наблюдению за ситуацией на неподконтрольных Украине территориях из-за протестов, возникших после задержания на линии разграничения российского гражданина Андрея Косяка на участке возле КПВВ "Золотое".

Вместе с тем в сети появились кадры его задержания.

В Киеве обнаружили тело дипломата

Полиция

В одном из столичных районов на собственной даче умер 60-летний украинский дипломат. По предварительной версии правоохранителей, мужчина шел по лестнице, с которой по непонятной причине и упал.

В сети сообщили, что погибшим якобы является бывший спецпредставитель Украины в вопросах урегулирования приднестровского конфликта Владимир Крыжановский, однако в этой информации нашлись некоторые несоответствия.

Warner Bros. Pictures представила дебютный трейлер фильма "Бэтмен"

Бэтмен

После нескольких переносов и остановок съемочного процесса из-за коронавируса, новый фильм о "Бэтмене" от режиссера Мэтта Ривза, главную роль в котором сыграл звезда "Сумерек" актер Роберт Паттинсон, наконец таки получил дату выхода.