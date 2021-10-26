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Чи можна їздити Україною без вакцинації? Відповіді на всі запитання

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Микита Синицін Микита Синицін
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В Україні все складніше поїхати кудись без "ковидних" документів Новина оновлена 26 жовтня 2021, 19:47
В Україні все складніше поїхати кудись без "ковидних" документів

Чи тільки із сертифікатом — як можна подорожувати Україною з 21 жовтня

Катастрофічна ситуація з коронавірусною інфекцією, що склалася в Україні восени, спонукала Кабінет міністрів посилити карантинні обмеження. Одним із найпомітніших у цьому плані стали нові правила на переміщення пасажирів між областями, які Кабмін посилив своєю Постановою №1236 від 11 жовтня.

Що це за обмеження, в чому їхня суть, і чи можна їх обійти — розбирався "Телеграф".

Що говорить закон

Згідно з постановою Кабміну, пасажирські перевезення між областями України тепер можуть відбуватися виключно з поданням будь-якого з трьох документів – про підтвердження вакцинації, негативного результату тесту на коронавірус та документа про одужання.

При цьому відповідальність за дотримання пасажирами вимог щодо наявності документів спочатку мали нести перевізники.

Громадські організації перевізників звернулися з листом до уряду, в якому стверджували про свою фактичну нездатність забезпечити виконання цієї вимоги, що до того ж вдарить по їхньому бізнесу.

У результаті з 26 жовтня Кабмін пом’якшив свою постанову, в якій зобов’язав автоперевізників тільки повідомляти пасажирів про необхідність наявності одного з трьох документів.

У разі, якщо під час перевірки Нацполіцією необхідних документів пасажир не матиме, йому доведеться заплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Однак на авіакомпанії та залізничних перевізників цю норму не поширили. Тобто при знаходженні в купе поїзда, електрички або в салоні літака пасажира без документів про його «коронавірусну безпеку» — штраф доведеться платити перевізнику.

Але що робити, якщо з якихось причин ви не зробили вакцинацію? У такому разі можна вибрати один із кількох варіантів.

Зробити тест чи пройти вакцинацію на вокзалі

Найбільш простий та законний – пройти тест на коронавірус прямо на вокзалі. Наприклад, на Центральному автовокзалі столиці розгорнутий пункт вакцинації та експрес-тестування на коронавірус. На відповідь тесту доведеться чекати 15 хвилин, щоправда, для цього доведеться розщедритися на кілька сотень гривень.

З літа працює пункт вакцинації в аеропорту «Бориспіль» і пасажири літаків також можуть скористатися ним, але це потребуватиме часу.

Отримати вакцину або зробити експрес-тест можна на 19 залізничних вокзалах України, які провели з 21 жовтня 8000 вакцинацій та понад 10 тисяч експрес-тестів.

Поїхати «зайцем»

Зрозуміло, кілька десятків пунктів тестування та вакцинації на вокзалах навряд чи покриють потреби всіх пасажирів, частина з яких можуть принципово не бажати проходити процедури вакцинації чи тестування.

Наступний найпростіший спосіб проїхати без документів – стати таким собі «коронавірусним зайцем». Здійснити це практично можна двома способами:

  • домовитися з персоналом авіаційного та залізничного транспорту, який перевіряє наявність документів;
  • поїхати автобусом, сподіваючись, що перевірки Нацполіції вдасться уникнути.

Мінус у способу один – можна потрапити під перевірку та заплатити штраф, правда лише у разі поїздки автобусом.

Порушувати — так на повну

Зрештою, останнім способом обійти заборону на необхідні документи можуть стати:

Як розповів «Телеграфу» віце-президент Української Транспортної спілки Володимир Балін, після ухвали Кабміну про адміністративну відповідальність для автоперевізників з 21 жовтня, 40% автоперевізників не вийшли на маршрути. У тих же, хто вийшов, пасажиропотік впав на 60%, оскільки водії не бажали ризикувати та брати пасажирів, які не мали необхідних документів.

Віце-президент УТС Володимир Балін
Віце-президент УТС Володимир Балін

«З 21 по 25 жовтня нелегальні перевізники мали справжні «золоті часи» — дедалі більше пасажирів користувалися їхніми послугами, бо там документів ніхто не вимагає. Кабмін пішов назустріч бізнесу та скасував штрафи. Тож, гадаю, з понеділка ми побачимо позитивну динаміку зростання кількості поїздок у легальних автоперевізників», — зазначив співрозмовник «Телеграфа».

Хоча офіційно «в червоній зоні» в Україні знаходяться 9 областей, вже найближчим часом, за словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, їхня кількість може збільшитися ще на 5.

Теги:
#Поїздки #Коронавірус #Червона зона #ковідний сертифікат
В Україні все складніше поїхати кудись без "ковидних" документів
Україна
Чи можна їздити Україною без вакцинації? Відповіді на всі запитання
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Дата публікації
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В Україні все складніше поїхати кудись без "ковидних" документів
Чи можна їздити Україною без вакцинації? Відповіді на всі запитання
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