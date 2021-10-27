Не тільки Харків: ТОП-5 резонансних аварій з підлітками в Україні за останній рік

Вік неповнолітніх водіїв від 11 до 17 років.

За кермом автомобіля, який спровокував смертельну ДТП у Харкові, був підліток. Затриманому водієві – 16 років.

В Україні за останній рік це не перша аварія зі смертельними наслідками чи постраждалими, коли за кермом був неповнолітній.

"Телеграф" зібрав добірку найбільш резонансних ДТП.

ДТП у Броварах. Підліток був за кермом білої Honda

У Броварах під Києвом 6 лютого підліток за кермом Honda Accord врізався в інше авто. Водій другої машини помер від травм. Перед зіткненням 17-річний підліток розігнався до 160 км/год і був нетверезий.

Підлітки дивом вижили в аварії (Миколаївська область)

На Миколаївщині 31 травня четверо підлітків вирішили покататися на BMW X5. Машина злетіла з дороги і врізалася в дерево. 16-річний водій та троє його пасажирів 15-16 років отримали низку травм, ще одна дівчина відмовилася від допомоги медиків.

четверо підлітків вирішили покататися на BMW X5. Машина злетіла з дороги і врізалася в дерево. 16-річний водій та троє його пасажирів 15-16 років отримали низку травм, ще одна дівчина відмовилася від допомоги медиків. У ніч на друге липня у Львівській області 11-річний хлопчик загинув внаслідок аварії. Він був за кермом BMW — віз віз батька і його приятеля. Дитина з керуванням не впоралася, машина злетіла з дороги. Пасажири зазнали незначних травм.

Дівчинка з мамою йшли переходом (Івано-Франківська область)

14 жовтня неповнолітній за кермом мотоцикла Kawasaki збив 6-річну дівчинку, яка з мамою переходила дорогу. Трагедія сталася в Івано-Франківській області. З місця ДТП горе-байкер втік, але його поліція знайшла.

Від автомобіля мало що залишилося (Херсонщина)

Остання ДТП сталася напередодні — 24 жовтня. На Херсонщині шестеро молодих людей у машині врізалися у дерево. За кермом Volkswagen Touareg був 15-річний хлопець. Він та ще троє пасажирів загинули на місці. Двох госпіталізували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у затриманого за скоєння ДТП у Харкові Миколи є проблеми із законом.