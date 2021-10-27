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Не тільки Харків: ТОП-5 резонансних аварій з підлітками в Україні за останній рік

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наслідки ДТП у Харкові 26 жовтня. Новина оновлена 27 жовтня 2021, 11:53
Наслідки ДТП у Харкові 26 жовтня.

Вік неповнолітніх водіїв від 11 до 17 років.

За кермом автомобіля, який спровокував смертельну ДТП у Харкові, був підліток. Затриманому водієві – 16 років.

В Україні за останній рік це не перша аварія зі смертельними наслідками чи постраждалими, коли за кермом був неповнолітній.

"Телеграф" зібрав добірку найбільш резонансних ДТП.

ДТП у Броварах. Підліток був за кермом білої Honda
ДТП у Броварах. Підліток був за кермом білої Honda
  • У Броварах під Києвом 6 лютого підліток за кермом Honda Accord врізався в інше авто. Водій другої машини помер від травм. Перед зіткненням 17-річний підліток розігнався до 160 км/год і був нетверезий.
Підлітки дивом вижили в аварії (Миколаївська область)
Підлітки дивом вижили в аварії (Миколаївська область)
  • На Миколаївщині 31 травня четверо підлітків вирішили покататися на BMW X5. Машина злетіла з дороги і врізалася в дерево. 16-річний водій та троє його пасажирів 15-16 років отримали низку травм, ще одна дівчина відмовилася від допомоги медиків.
  • У ніч на друге липня у Львівській області 11-річний хлопчик загинув внаслідок аварії. Він був за кермом BMW — віз віз батька і його приятеля. Дитина з керуванням не впоралася, машина злетіла з дороги. Пасажири зазнали незначних травм.
Дівчинка з мамою йшли переходом (Івано-Франківська область)
Дівчинка з мамою йшли переходом (Івано-Франківська область)
Від автомобіля мало що залишилося (Херсонщина)
Від автомобіля мало що залишилося (Херсонщина)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у затриманого за скоєння ДТП у Харкові Миколи є проблеми із законом.

Теги:
#ДТП #Аварія #Неповнолітні
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