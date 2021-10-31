Підсумки дня 31 жовтня: вибори у Харкові, заяви Скороход про Полякова
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Вечірній дайджест найголовніших подій 31 жовтня.
Коронавірус в Україні
В Україні на ранок неділі, 31 жовтня, зафіксували 17 430 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів суттєвого зростання хворих COVID-19 їх кількість дещо знизилася, проте при цьому зросла кількість госпіталізованих.
Вибори у Харкові
У неділю, 31 жовтня, у Харкові пройшли вибори мера на місце Геннадія Кернеса.
Згідно з першими екзитполами, на виборах лідирує Ігор Терехов (53,8%). Слідом за ним йдуть Михайло Добкін із 24,5% та Олександр Скорик із 6,7%.
Анна Скороход відкрила правду про відносини з Поляковим
Нардеп Анна Скороход, яка була у відносинах із покійним депутатом Антоном Поляковим, розповіла, що вони були заручені та збиралися одружитися.
Також вона заявила, що Поляков міг бути убитий, а на його шиї була борозна, ніби від ядухи.
В Україні перевели годинник
У 2021 році перехід на зимовий час випав на ніч із 30 на 31 жовтня. О 4-й ранку українці перевели свій годинник на годину назад.
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