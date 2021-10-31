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Підсумки дня 31 жовтня: вибори у Харкові, заяви Скороход про Полякова

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Головні новини дня Новина оновлена 31 жовтня 2021, 21:08
Головні новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 31 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні на ранок неділі, 31 жовтня, зафіксували 17 430 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів суттєвого зростання хворих COVID-19 їх кількість дещо знизилася, проте при цьому зросла кількість госпіталізованих.

Вибори у Харкові

Вибори у Харкові
Вибори у Харкові

У неділю, 31 жовтня, у Харкові пройшли вибори мера на місце Геннадія Кернеса.

Згідно з першими екзитполами, на виборах лідирує Ігор Терехов (53,8%). Слідом за ним йдуть Михайло Добкін із 24,5% та Олександр Скорик із 6,7%.

Анна Скороход відкрила правду про відносини з Поляковим

Скороход та Поляков
Скороход та Поляков

Нардеп Анна Скороход, яка була у відносинах із покійним депутатом Антоном Поляковим, розповіла, що вони були заручені та збиралися одружитися.

Також вона заявила, що Поляков міг бути убитий, а на його шиї була борозна, ніби від ядухи.

В Україні перевели годинник

Переведення годинника
Переведення годинника

У 2021 році перехід на зимовий час випав на ніч із 30 на 31 жовтня. О 4-й ранку українці перевели свій годинник на годину назад.

Теги:
#Коронавірус #Підсумки дня #Анна Скороход #Covid-19
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