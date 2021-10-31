Итоги дня 31 октября: выборы в Харькове, заявления Скороход о Полякове

Вечерний дайджест главных событий 31 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине на утро воскресенья, 31 октября, зафиксировали 17430 новых случаев коронавируса. После трех дней существенного роста больных COVID-19 их количество несколько снизилось, однако при этом выросло число госпитализированных.

Выборы в Харькове

Выборы в Харькове

В воскресенье, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра на место скончавшегося Геннадия Кернеса.

Согласно первым экзитполам, на выборах лидирует Игорь Терехов (53,8%). Следом за ним идут Михаил Добкин с 24,5% и Александр Скорик с 6,7%.

Анна Скороход открыла правду об отношениях с Поляковым

Скороход и Поляков

Нардеп Анна Скороход, которая была в отношениях с покойным депутатом Антоном Поляковым, рассказала, что они были помолвлены и собирались пожениться.

Также она заявила, что Поляков мог быть убит, и на его шее была борозда, будто бы от удушья.

В Украине перевели часы

Перевод часов

В 2021 году переход на зимнее время выпал на ночь с 30 на 31 октября. В 4 утра украинцы перевели свои часы на час назад.