Итоги дня 31 октября: выборы в Харькове, заявления Скороход о Полякове
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Вечерний дайджест главных событий 31 октября.
Коронавирус в Украине
В Украине на утро воскресенья, 31 октября, зафиксировали 17430 новых случаев коронавируса. После трех дней существенного роста больных COVID-19 их количество несколько снизилось, однако при этом выросло число госпитализированных.
Выборы в Харькове
В воскресенье, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра на место скончавшегося Геннадия Кернеса.
Согласно первым экзитполам, на выборах лидирует Игорь Терехов (53,8%). Следом за ним идут Михаил Добкин с 24,5% и Александр Скорик с 6,7%.
Анна Скороход открыла правду об отношениях с Поляковым
Нардеп Анна Скороход, которая была в отношениях с покойным депутатом Антоном Поляковым, рассказала, что они были помолвлены и собирались пожениться.
Также она заявила, что Поляков мог быть убит, и на его шее была борозда, будто бы от удушья.
В Украине перевели часы
В 2021 году переход на зимнее время выпал на ночь с 30 на 31 октября. В 4 утра украинцы перевели свои часы на час назад.
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