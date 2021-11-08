Не вакцинувався — плати: які штрафи "світять" порушникам карантину (інфографіка)

Окремі стягнення за порушення епідобмежень сягають 170 тисяч гривень

В Україні продовжує лютувати коронавірусна хвороба, а отже, із суворим карантином доведеться миритися ще мінімум кілька місяців. Оновлена реальність диктує свої правила: маски, вакцинація, COVID-сертифікати та навіть штрафи.

Для зручності "Телеграф" зібрав докупи всі нюанси нинішнього карантину, а також існуючих штрафів за його порушення.

За що можна заробити штраф?

Злісним порушникам карантину слід побоюватися покарання "гривнею" в різних сферах життя.

Від 17 до 34 тисяч гривень стягнення може сплатити людина за перебування без необхідних документів у громадському транспорті, кафе/ресторані чи торговельно-розважальному центрі.

А от якщо ви прийдете на роботу і вас допустять без сертифікату та тесту, а потім нагряне перевірка, то штраф світить вже роботодавцю. При цьому його розмір значно більший — від 34 до 170 тисяч. Малоймовірно, що оплата такого стягнення не позначиться на зарплаті невакцинованого співробітника.

Зрозуміло зараз багато людей змирилося з необхідністю щепитися, тому біля центрів масової вакцинації і вишиковуються черги. Але є і ті, хто наражає інших на небезпеку захворіти, купуючи підроблені ковідні сертифікати. Слід нагадати, що, крім грошового штрафу за використання (або виготовлення) фальшивих документів, ще є й кримінальне покарання у вигляді обмеження волі.

Як уникнути покарання в карантин?

Для того, щоб точно не мати проблем із будь-якою перевіркою (хоч від роботодавця, хоч від поліцейських), влада пропонує українцям якнайшвидше вакцинуватися. Найбільш широкий спектр дозволених послуг доступний тим людям, які вже отримали обидві дози.

"Порятунком" від штрафу за порушення карантину є:

внутрішній чи міжнародний ковідний сертифікат вітчизняного "виробництва";

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

іноземний COVID-сертифікат;

довідка, що підтверджує щеплення однією дозою (або "жовтий" сертифікат);

негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин або експрес-тест на "корону".

Вакцинуватися треба всім?

Згідно із українським законодавством, кожен громадянин нашої країни може самостійно вирішити, чи потрібне йому будь-яке щеплення. При цьому в стані пандемії влада може рекомендувати, а часом навіть наполягати на вакцинації певної частини населення.

Наразі вакцинація проти коронавірусу в Україні є добровільною. При цьому обов’язкові щеплення проводяться для працівників:

центральних органів виконавчої влади (та їх підрозділів "на місцях");

місцевих держадміністрацій та пов’язаних з ними "відгалужень";

навчальних закладів усіх рівнів (державних та приватних).

Найближчим часом список професій, яким буде потрібна обов’язкова вакцинація, планують розширити.

Більше подробиць шукайте в інфографіці "Телеграфа":

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