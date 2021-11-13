Підсумки дня 13 листопада: Україна в тумані, рекорд одужання від COVID-19, звільнення працівників "Укрексімбанку"

Вечірній дайджест головних новин 13 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок суботи, 13 листопада, в Україні дещо знизилася захворюваність на COVID-19 — за останню добу зафіксували понад 23 тисячі нових випадків COVID-19.

Також в Україні було встановлено новий добовий рекорд за кількістю людей, які зуміли одужати після боротьби з коронавірусом.

Туманний ранок

Туман

Ранок суботи в багатьох населених пунктах країни розпочався з густого туману, що затопив собою вулиці та приховав будинки. Знімками такого звичного, але, як і раніше, чарівного природного явища щедро поділилися Instagram-користувачі з різних міст України

Працівників "Укрексімбанку" звільнили

Укрексімбанк

Відбулося засідання наглядової ради АТ "Укрексімбанк", на якому було ухвалено рішення про звільнення співробітників Олега Осипова та Ігоря Тельбізова. Причиною стала їхня поведінка з журналістами "Схем", до яких вони застосували грубу фізичну силу під час спроб записати інтерв’ю.

Брітні Спірс нарешті позбавилася опіки батька

Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс, батько якої раніше подав документи про припинення свого опікунства над 39-річною дочкою, тепер офіційно стала вільною.

Участь України у Miss World 2021 зривається

Олександра Яремчук

Міжнародний конкурс Miss World 2021, фінал якого призначено на 19 грудня у Пуерто-Ріко, може відбутися без представниці України