Укр

Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 13 ноября 2021, 21:48
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 13 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро субботы, 13 ноября, в Украине несколько снизилась заболеваемость COVID-19 — за последние сутки зафиксировали более 23 тысяч новых случаев COVID-19.

Также в Украине был установлен новый суточный рекорд по количеству людей, сумевших выздороветь после борьбы с коронавирусом.

Туманное утро

Туман
Туман

Утро субботы во многих населенных пунктах страны началось с густого тумана, затопившего собой улицы и скрывшего дома. Снимками такого привычного, но по-прежнему завораживающего природного явления щедро поделились Instagram-пользователи из различных городов Украины

Напавших на журналистов работников "Укрэксимбанка" уволили

Укрэксимбанк
Укрэксимбанк

Состоялось заседание набсовета АТ "Укрэксимбанк", на котором было принято решение об увольнении сотрудников Олега Осипова и Игоря Тельбизова. Причиной стало их поведение с журналистами "Схем", к которым они применили грубую физическую силу во время попыток записать интервью.

Бритни Спирс наконец избавилась от опеки отца

Бритни Спирс
Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс, отец которой ранее подал документы о прекращении своего опекунства над 39-летней дочерью, теперь официально стала свободной.

Участие Украины в Miss World 2021 срывается

Александра Яремчук
Александра Яремчук

Международный конкурс Miss World 2021, финал которого назначен на 19 декабря в Пуэрто-Рико, может состояться без представительницы Украины

Теги:
#Погода #Укрэксимбанк #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
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Ключевые события дня
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
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