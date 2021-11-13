Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"

Вечерний дайджест главных новостей 13 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро субботы, 13 ноября, в Украине несколько снизилась заболеваемость COVID-19 — за последние сутки зафиксировали более 23 тысяч новых случаев COVID-19.

Также в Украине был установлен новый суточный рекорд по количеству людей, сумевших выздороветь после борьбы с коронавирусом.

Туманное утро

Туман

Утро субботы во многих населенных пунктах страны началось с густого тумана, затопившего собой улицы и скрывшего дома. Снимками такого привычного, но по-прежнему завораживающего природного явления щедро поделились Instagram-пользователи из различных городов Украины

Напавших на журналистов работников "Укрэксимбанка" уволили

Укрэксимбанк

Состоялось заседание набсовета АТ "Укрэксимбанк", на котором было принято решение об увольнении сотрудников Олега Осипова и Игоря Тельбизова. Причиной стало их поведение с журналистами "Схем", к которым они применили грубую физическую силу во время попыток записать интервью.

Бритни Спирс наконец избавилась от опеки отца

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс, отец которой ранее подал документы о прекращении своего опекунства над 39-летней дочерью, теперь официально стала свободной.

Участие Украины в Miss World 2021 срывается

Александра Яремчук

Международный конкурс Miss World 2021, финал которого назначен на 19 декабря в Пуэрто-Рико, может состояться без представительницы Украины