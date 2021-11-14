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Підсумки дня 14 листопада: нарада РНБО через мігрантів, обстріл мирного села на Донбасі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 14 листопада 2021, 21:35
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 14 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Неділя, 14 жовтня, для України розпочинається з 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби, зареєстрованих за добу.

Україна готується до напливу мігрантів

Мігранти
Мігранти

Україна готує варіанти відповіді на можливу загрозу, яка може походити від ескалації ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі.

Не виключили навіть варіантів, що прикордонні області можуть перейти в режим надзвичайної ситуації.

На кордоні Польщі та Білорусі продовжуються спроби мігрантів із Близького Сходу проникнути до Європи. Минулої доби зафіксували 223 спроби пробратися до Польщі. З них дві були силовими — біля гміни Дубича Черківна та містечка Колонія Клюковича.

На Донбасі окупанти обстріляли село

Невельське
Невельське

Стурбовано пройшла на Донбасі ніч із 13 на 14 листопада — російські окупанти вели прицільний вогонь населеним пунктом Невельське, що на Донеччині.

Британія може розгорнути війська в Україні

Paras
Paras

Великобританія заявила про готовність розмістити свої війська в Україні на тлі побоювань про вторгнення російських військ до нашої країни.

Теги:
#Мігранти #Білорусь #Донбас #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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