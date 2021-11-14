Итоги дня 14 ноября: совещание СНБО по мигрантам, обстрел мирного села на Донбассе

Вечерний дайджест главных новостей 14 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Воскресенье, 14 октября, для Украины начинается с 14 490 новых случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за сутки.

Украина готовится к наплыву мигрантов

Мигранты

Украина готовит варианты ответа на возможную угрозу, которая может исходить от эскалации ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши.

При этом не исключили даже вариантов, что пограничные области могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.

На границе Польши и Беларуси продолжаются попытки мигрантов с Ближнего Востока проникнуть в Европу. За минувшие сутки зафиксировали 223 попытки пробраться в Польшу. Из них две были силовыми — близ гмины Дубиче Черкевне и городка Колония Клюковиче.

На Донбассе оккупанты обстреляли село

Невельское

Беспокойно прошла на Донбассе ночь с 13 на 14 ноября — российские оккупанты вели прицельный огонь по населенному пункту Невельское, что на Донетчине.

Британия может развернуть войска в Украине

Paras

Великобритания заявила о готовности разместить свои войска в Украине на фоне растущих опасений о вторжении российских войск в нашу страну.