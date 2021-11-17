Підсумки дня 17 листопада: розслідування щодо "вагнерівців", Білорусь відключає електрику Україні

Вечірній дайджест головних новин 17 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня

На середу, 17 листопада, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу, — минулої доби зафіксували понад 18 тисяч нових хворих, при цьому рівень госпіталізацій підскочив одразу вдвічі.

Білорусь відключить подачу електрики Україні

ЛЕП

У Білорусі озвучили дату раніше анонсованої зупинки постачання електроенергії в Україну.

"Вагнергейт"

ПВК "Вагнера"

Група Bellingcat нарешті оприлюднила очікуване багатьма розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Зокрема там було розказано, як українські розвідники розробили план створення "липової" російської ПВК і про те, як бойовики самі надсилали українським спецслужбам інформацію про свої злочини на Донбасі.

Крім того, там повідомили, хто запропонував відкласти операцію.

Подорожчання проїзду у Києві відкладається

Метро

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що зростання цін на проїзд у громадському транспорті не відбудеться до кінця опалювального сезону.