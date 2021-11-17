Підсумки дня 17 листопада: розслідування щодо "вагнерівців", Білорусь відключає електрику Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 39
Вечірній дайджест головних новин 17 листопада
Коронавірус в Україні
На середу, 17 листопада, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу, — минулої доби зафіксували понад 18 тисяч нових хворих, при цьому рівень госпіталізацій підскочив одразу вдвічі.
Білорусь відключить подачу електрики Україні
У Білорусі озвучили дату раніше анонсованої зупинки постачання електроенергії в Україну.
"Вагнергейт"
Група Bellingcat нарешті оприлюднила очікуване багатьма розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Зокрема там було розказано, як українські розвідники розробили план створення "липової" російської ПВК і про те, як бойовики самі надсилали українським спецслужбам інформацію про свої злочини на Донбасі.
Крім того, там повідомили, хто запропонував відкласти операцію.
Подорожчання проїзду у Києві відкладається
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що зростання цін на проїзд у громадському транспорті не відбудеться до кінця опалювального сезону.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-