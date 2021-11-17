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Підсумки дня 17 листопада: розслідування щодо "вагнерівців", Білорусь відключає електрику Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 17 листопада 2021, 21:12
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 17 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня
Лікарня

На середу, 17 листопада, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу, — минулої доби зафіксували понад 18 тисяч нових хворих, при цьому рівень госпіталізацій підскочив одразу вдвічі.

Білорусь відключить подачу електрики Україні

ЛЕП
ЛЕП

У Білорусі озвучили дату раніше анонсованої зупинки постачання електроенергії в Україну.

"Вагнергейт"

ПВК "Вагнера"
ПВК "Вагнера"

Група Bellingcat нарешті оприлюднила очікуване багатьма розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Зокрема там було розказано, як українські розвідники розробили план створення "липової" російської ПВК і про те, як бойовики самі надсилали українським спецслужбам інформацію про свої злочини на Донбасі.

Крім того, там повідомили, хто запропонував відкласти операцію.

Подорожчання проїзду у Києві відкладається

Метро
Метро

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що зростання цін на проїзд у громадському транспорті не відбудеться до кінця опалювального сезону.

Теги:
#Коронавірус #ПВК Вагнера #Підсумки дня #Covid-19
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 17 листопада: розслідування щодо "вагнерівців", Білорусь відключає електрику Україні
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Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 17 листопада: розслідування щодо "вагнерівців", Білорусь відключає електрику Україні
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