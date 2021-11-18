Підсумки дня 18 листопада: замах на міністра Лещенка, арешт антивакцинатора Стахіва

Вечірній дайджест головних новин 18 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Минулої доби, 17 листопада, в Україні продовжила зростати кількість нових випадків коронавірусу, — було зафіксовано понад 20,5 тисячі нових хворих.

Ботулізм в Україні

У Бердянську виявили два випадки ботулізму

В Україні реєструють дедалі більше випадків ботулізму. Два нові випадки зараження зафіксували у Бердянську.

Замах на міністра

Міністр Лещенко на брифінгу, присвяченому замаху на себе

У МВС заявляють, що зірвали замах на керівника Міністерства аграрної політики Романа Лещенка, який замовив громадянин США.

Загоряння у Раді

Депутати не поспішали відходити від пульта, що димить.

Під час роботи депутатів у залі Верховної Ради сталося задимлення одного з пультів для голосування.

Арешт антивакцинатора

Остап Стахів заарештований на два місяці

У четвер, 18 листопада, у Львові відбулося засідання Галицького районного суду, на якому було заарештовано найвідомішого антивакцинатора України Остапа Стахіва.

Шахраї взялися за "Вовину тисячу"

Шахраї скористалися планами щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію

У "ПриватБанку" повідомили про новий вид шахрайства. Шахраї надсилають повідомлення про нібито виплату кількох тисяч гривень "за COVID"

Загроза арештів у футболі

Андрій Павелко вигадав, як ефективніше боротися з "договорняками"

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як боротиметься з договірними матчами у футболі.