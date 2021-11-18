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Підсумки дня 18 листопада: замах на міністра Лещенка, арешт антивакцинатора Стахіва

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Ключові події дня Новина оновлена 18 листопада 2021, 21:56
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 18 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Минулої доби, 17 листопада, в Україні продовжила зростати кількість нових випадків коронавірусу, — було зафіксовано понад 20,5 тисячі нових хворих.

Ботулізм в Україні

У Бердянську виявили два випадки ботулізму
У Бердянську виявили два випадки ботулізму

В Україні реєструють дедалі більше випадків ботулізму. Два нові випадки зараження зафіксували у Бердянську.

Замах на міністра

Міністр Лещенко на брифінгу, присвяченому замаху на себе
Міністр Лещенко на брифінгу, присвяченому замаху на себе

У МВС заявляють, що зірвали замах на керівника Міністерства аграрної політики Романа Лещенка, який замовив громадянин США.

Загоряння у Раді

Депутати не поспішали відходити від пульта, що димить.
Депутати не поспішали відходити від пульта, що димить.

Під час роботи депутатів у залі Верховної Ради сталося задимлення одного з пультів для голосування.

Арешт антивакцинатора

Остап Стахів заарештований на два місяці
Остап Стахів заарештований на два місяці

У четвер, 18 листопада, у Львові відбулося засідання Галицького районного суду, на якому було заарештовано найвідомішого антивакцинатора України Остапа Стахіва.

Шахраї взялися за "Вовину тисячу"

Шахраї скористалися планами щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію
Шахраї скористалися планами щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію

У "ПриватБанку" повідомили про новий вид шахрайства. Шахраї надсилають повідомлення про нібито виплату кількох тисяч гривень "за COVID"

Загроза арештів у футболі

Андрій Павелко вигадав, як ефективніше боротися з "договорняками"
Андрій Павелко вигадав, як ефективніше боротися з "договорняками"

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як боротиметься з договірними матчами у футболі.

Теги:
#Арешт #Замах #Коронавірус #Роман Лещенко #Остап Стахів
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