Підсумки дня 18 листопада: замах на міністра Лещенка, арешт антивакцинатора Стахіва
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Вечірній дайджест головних новин 18 листопада.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 17 листопада, в Україні продовжила зростати кількість нових випадків коронавірусу, — було зафіксовано понад 20,5 тисячі нових хворих.
Ботулізм в Україні
В Україні реєструють дедалі більше випадків ботулізму. Два нові випадки зараження зафіксували у Бердянську.
Замах на міністра
У МВС заявляють, що зірвали замах на керівника Міністерства аграрної політики Романа Лещенка, який замовив громадянин США.
Загоряння у Раді
Під час роботи депутатів у залі Верховної Ради сталося задимлення одного з пультів для голосування.
Арешт антивакцинатора
У четвер, 18 листопада, у Львові відбулося засідання Галицького районного суду, на якому було заарештовано найвідомішого антивакцинатора України Остапа Стахіва.
Шахраї взялися за "Вовину тисячу"
У "ПриватБанку" повідомили про новий вид шахрайства. Шахраї надсилають повідомлення про нібито виплату кількох тисяч гривень "за COVID"
Загроза арештів у футболі
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як боротиметься з договірними матчами у футболі.
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