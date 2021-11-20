Підсумки дня 20 листопада: скандал навколо заяв президента Болгарії про Крим, негода в Україні

Вечірній дайджест головних новин 20 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні кількість нових хворих на COVID-19 продовжує залишатися високою. На ранок 20 листопада зафіксували 18250 нових випадків.

Президент Болгарії двічі заявив, що вважає Крим частиною РФ

Румен Радєв

Українські політики та дипломати обурені позицією болгарського президента Румена Радєва. 19 листопада він уже вдруге заявив, що Кримський півострів є частиною Росії, але наголосив, що окупація півострова є порушенням міжнародного права.

Через ці слова він потрапив під критику глави МЗС Дмитра Кулеби, який зазначив, що вони завдали удару по дружнім відносинам між країнами.

Бурелом в українських містах

Негода

В Україні через сильний вітер масово падають дерева. У Києві, Херсоні, Сумах та Тернополі стовбури пошкодили дроти або порушили рух транспорту.

Помер Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін

У суботу, 20 листопада, не стало відомого російського актора театру та кіно Валерія Гаркаліна. Йому було 67 років. Відомо, що він мав COVID-19.