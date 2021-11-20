Укр

Итоги дня 20 ноября: скандал вокруг заявлений президента Болгарии о Крыме, непогода в Украине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 20 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине количество новых больных COVID-19 продолжает оставаться высоким. На утро 20 ноября зафиксировали 18 250 новых случаев.

Президент Болгарии дважды заявил, что считает Крым частью РФ

Румен Радев
Румен Радев

Украинские политики и дипломаты возмущены позицией болгарского президента Румена Радева. 19 ноября он уже во второй раз заявил, что Крымский полуостров является частью России, но отметил, что оккупация полуострова является нарушением международного права.

Из-за этих слов он попал под критику главы МИД Дмитрия Кулебы, который отметил, что они нанесли удар по дружеским отношениям между странами.

Бурелом в украинских городах

Непогода
Непогода

В Украине из-за сильного ветра массово падают деревья. В Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе стволы повредили провода или нарушили движение транспорта.

Умер Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин

В субботу, 20 ноября, не стало известного российского актера театра и кино Валерия Гаркалина. Ему было 67 лет. Известно, что у него был COVID-19.

Теги:
#Болгария #Коронавирус #Румен Радев #Итоги дня #Covid-19
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