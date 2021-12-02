Підсумки дня 2 грудня: скандальні "обшуки" у Киви, держбюджет на 2022 рік, закриття кордонів через "Омікрон"

Вечірній дайджест найголовніших подій 2 грудня

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні за середу, 1 грудня, зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому серед нових виявлених випадків кожна десята — дитина (1346). Також заразилися 240 медпрацівників. В абсолютні лідери за кількістю нових виявлених випадків за добу вирвався Київ — 1418 осіб захворіли.

Скандальні "обшуки" в опозиційного нардепа Іллі Киви

Ілля Кива

Під час обшуків у одіозного нардепа від політсили "ОПЗЖ" Іллі Киви начебто знайшли чимало цінних предметів та незадекларованої готівки. Подробицями про вилучені правоохоронцями речі поділилися журналісти BIHUS info, яке вже через кілька годин самі ж і спростували інформацію.

Звісно ж, сам нардеп Ілля Кива заявив про намір судитися з журналістами, які розповсюдили неправдиву інформацію. BIHUS info у своє виправдання сказали, що найбільшою їх помилкою стала його довіра працівник правоохоронних органів, який "злив" факти, змішавши в одну папку фотографії з різних справ.

Рада прийняла держбюджет України на 2022 рік

Бюджет

Зарплати медикам, модернізація "Укрзалізниці", підготовка до перепису населення та багато іншого — все це затвердили 2 грудня депутати, проголосувавши за проєкт Закону про держбюджет на 2022 рік.

"Телеграф" зʼясував основні моменти головного фінансового документа країни, зокрема, як це повпливає на життя українців.

Україна закриває кордони через "Омікрон"

Штам коронавірусу "Омікрон"

В Україні офіційно розпочинає дію заборона на в’їзд громадян деяких африканських держав. Такі заходи вжито у спробах убезпечити країну від поширення "Омікрон"-варіанту коронавірусу. Обмеження стосуються громадян, а також осіб без громадянства, які пробули не менше тижня протягом останніх 14 днів на території держав Намібія, Есватін, Малаві, Ботсвана, ПАР, Лесото, Мозамбік та Зімбабве.