Итоги дня 2 декабря: скандальные "обыски" у Кивы, госбюджет на 2022 год, закрытие границ из-за "Омикрона"

Вечерний дайджест самых главных событий 2 декабря

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за среду, 1 декабря, зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом среди новых выявленных случаев каждый десятый – ребенок (1346). Также заразились 240 медработников. В абсолютные лидеры по количеству новых выявленных случаев за сутки вырвался Киев — 1418 человек заболели.

Скандальные "обыски" у оппозиционного нардепа Ильи Кивы

Илья Кива

Во время обысков у одиозного нардепа от политсилы "ОПЗЖ" Ильи Кивы вроде бы нашли немало ценных предметов и незадекларированных наличных денег. Подробностями об изъятом стражами порядка поделились журналисты BIHUS info, которое уже через несколько часов сами же и опровергли информацию.

Конечно, сам нардеп Илья Кива заявил о намерении судиться с журналистами, распространившими ложную информацию. BIHUS info в свое оправдание сказали, что самой большой их ошибкой стало доверие к работнику правоохранительных органов, который "слил" факты, смешав в одну папку фотографии по разным делам.

Рада приняла госбюджет Украины на 2022 год

Бюджет

Зарплаты медикам, модернизация "Укрзализныци", подготовка к переписи населения и многое другое – все это утвердили 2 декабря депутаты, проголосовав за проект Закона о госбюджете на 2022 год.

"Телеграф" выяснил основные моменты главного финансового документа страны, в частности, как это отразится на жизни украинцев.

Украина закрывает границы из-за "Омикрона"

Штамм коронавируса "Омикрон"

В Украине официально вступает в действие запрет на въезд граждан некоторых африканских государств. Такие меры предприняты в попытках обезопасить страну от распространения "Омикрон" - варианта коронавируса. Ограничения касаются граждан, а также лиц без гражданства, пробывших не менее недели в течение последних 14 дней на территории государств Намибия, Эсватин, Малави, Ботсвана, ЮАР, Лесото, Мозамбик и Зимбабве.