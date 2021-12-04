Підсумки дня 4 грудня: план нападу на Україну, "вторгнення" вертольота в Білорусь, нові правила карантину
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Вечірній дайджест найголовніших подій 4 грудня.
Коронавірус в Україні
В Україні виявили 13 206 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед них – 1196 дітей та 200 медпрацівників.
Водночас у МОЗ анонсували нові правила "жовтої зони" карантину.
Ймовірне вторгнення Росії
Західні ЗМІ повідомляють, що у США побоюються вторгнення Росії в Україну вже на початку 2022 року. Про можливість ескалації конфлікту вже неодноразово заявляли й іноземна преса, і українські високопосадовці.
Спираючись на дані власних джерел у НАТО та службах безпеки, німецьке видання BILD опублікувало плани можливого вторгнення та карту.
Ексглаву ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт
Колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василя Бурбу, який розповів про ймовірну причетність Офісу президента до зриву операції "вагнерівців", намагалися не пустити в країну після прильоту в аеропорт "Бориспіль".
Білорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"
Влада Білорусі звинуватила українських військових, які проводять навчання на українсько-білоруському кордоні, у "порушенні повітряного простору республіки".
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