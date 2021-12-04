Підсумки дня 4 грудня: план нападу на Україну, "вторгнення" вертольота в Білорусь, нові правила карантину

Вечірній дайджест найголовніших подій 4 грудня.

Коронавірус в Україні

Карантин

В Україні виявили 13 206 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед них – 1196 дітей та 200 медпрацівників.

Водночас у МОЗ анонсували нові правила "жовтої зони" карантину.

Ймовірне вторгнення Росії

Війська РФ

Західні ЗМІ повідомляють, що у США побоюються вторгнення Росії в Україну вже на початку 2022 року. Про можливість ескалації конфлікту вже неодноразово заявляли й іноземна преса, і українські високопосадовці.

Спираючись на дані власних джерел у НАТО та службах безпеки, німецьке видання BILD опублікувало плани можливого вторгнення та карту.

Ексглаву ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт

Василь Бурба

Колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василя Бурбу, який розповів про ймовірну причетність Офісу президента до зриву операції "вагнерівців", намагалися не пустити в країну після прильоту в аеропорт "Бориспіль".

Білорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Білорусь звинуватила Україну у порушенні кордону

Влада Білорусі звинуватила українських військових, які проводять навчання на українсько-білоруському кордоні, у "порушенні повітряного простору республіки".