Итоги дня 4 декабря: план нападения на Украину, "вторжение" вертолета в Беларусь, новые правила карантина
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Вечерний дайджест главных событий 4 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине выявили 13 206 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них — 1196 детей и 200 медработников.
Вместе с тем в Минздраве анонсировали новые правила "желтой зоны" карантина.
Вероятное вторжение России
Западные СМИ сообщают, что в США опасаются вторжения России в Украину уже в начале 2022 года. Про вероятность эскалации конфликта уже не единожды заявляли и иностранная пресса, и украинские высокопоставленные лица.
Опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, немецкое издание BILD опубликовало планы возможного вторжения и карту.
Экс-главу ГУР Бурбу пытались выдворить из Украины и чуть не отобрали паспорт
Бывшего главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу, рассказавшего о вероятной причастности Офиса президента к срыву операции "вагнеровцев", пытались не пустить в страну по прилету в аэропорт "Борисполь".
Беларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"
Власти Беларуси обвинили украинских военных, проводящих учения на украинско-белорусской границе, в "нарушении воздушного пространства республики".
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