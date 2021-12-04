Итоги дня 4 декабря: план нападения на Украину, "вторжение" вертолета в Беларусь, новые правила карантина

Вечерний дайджест главных событий 4 декабря.

Коронавирус в Украине

Карантин

В Украине выявили 13 206 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них — 1196 детей и 200 медработников.

Вместе с тем в Минздраве анонсировали новые правила "желтой зоны" карантина.

Вероятное вторжение России

Войска РФ

Западные СМИ сообщают, что в США опасаются вторжения России в Украину уже в начале 2022 года. Про вероятность эскалации конфликта уже не единожды заявляли и иностранная пресса, и украинские высокопоставленные лица.

Опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, немецкое издание BILD опубликовало планы возможного вторжения и карту.

Экс-главу ГУР Бурбу пытались выдворить из Украины и чуть не отобрали паспорт

Василий Бурба

Бывшего главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу, рассказавшего о вероятной причастности Офиса президента к срыву операции "вагнеровцев", пытались не пустить в страну по прилету в аэропорт "Борисполь".

Беларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"

Беларусь обвинила Украину в нарушении границы

Власти Беларуси обвинили украинских военных, проводящих учения на украинско-белорусской границе, в "нарушении воздушного пространства республики".