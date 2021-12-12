Підсумки дня 12 грудня: продовження скандалу з Гогілашвілі, перемога Ломаченка над Комі

Вечірній дайджест 12 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок неділі, 12 грудня, зафіксували 5275 нових випадків коронавірусу, що майже вдвічі менше за цю попередню добу.

Скандал із Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі та натякнув тому на звільнення.

Як виявилося, Гогілашвілі не вперше хамськи поводиться з представниками поліції і зовсім недавно влаштовував розбирання з патрульними в Києві.

Ломаченко — Коммі

Василь Ломаченко

Український боксер-легковаг Василь Ломаченко здобув перемогу за очками над Річардом Коммі і став претендентом на поєдинок проти Джорда Камбососа за титул чемпіона світу.

Суддівські записки зафіксували перемогу українця – 117:110 та двічі 119:108.

Після перемоги Ломаченко з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), хоча зазвичай боксери виходять у ринг зі прапором рідної країни. Після цього українці атакували соцмережі спортсмена.