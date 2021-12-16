Підсумки дня 16 грудня: українці почали отримувати "Вовину тисячу", а в РФ суд визнав наявність російських військ на Донбасі

Вечірній дайджест найголовніших подій 16 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні продовжують щодня виявляти кілька тисяч випадків коронавірусної інфекції. Згідно з даними на 16 грудня, зареєстрували 9590 нових випадків

Водночас у польському місті Катовіце зареєстрували перший випадок захворювання на "омікрон"-варіант COVID-19. Пацієнтка знаходиться на самоізоляції.

Російський суд визнав наявність військ РФ в Україні

Війська РФ

Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону опублікував одне зі своїх рішень, яке підтверджує присутність на окупованій частині України військ Росії. Саме рішення суду вже зникло із сайту організації, але в мережі збереглися скріншоти з нього.

"Вовина тисяча"

1000 гривень

Вже понад 1,7 млн українців зареєструвалися для отримання 1000 грн за повну вакцинацію від COVID-19, і сьогодні декому вже почали приходити перші бонуси за щеплення.

"Телеграф" заглибився у питання вакцинної тисячі від Володимира Зеленського та пояснив, чому з бонусами для щеплених не все так просто.

Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних

Електронна сигарета

Парламент України ухвалив у другому читанні закон №4358, яким електронні цигарки прирівняв до традиційних.

У Європі ціна на газ перевищила 1500 доларів

Газ

15 грудня ціна природного газу на лондонській біржі ICE перевищила 1500 доларів за 1 тис. кубометрів, майже наблизившись до показників жовтня.