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Підсумки дня 16 грудня: українці почали отримувати "Вовину тисячу", а в РФ суд визнав наявність російських військ на Донбасі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 16 грудня 2021, 21:50
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 16 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні продовжують щодня виявляти кілька тисяч випадків коронавірусної інфекції. Згідно з даними на 16 грудня, зареєстрували 9590 нових випадків

Водночас у польському місті Катовіце зареєстрували перший випадок захворювання на "омікрон"-варіант COVID-19. Пацієнтка знаходиться на самоізоляції.

Російський суд визнав наявність військ РФ в Україні

Війська РФ
Війська РФ

Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону опублікував одне зі своїх рішень, яке підтверджує присутність на окупованій частині України військ Росії. Саме рішення суду вже зникло із сайту організації, але в мережі збереглися скріншоти з нього.

"Вовина тисяча"

1000 гривень
1000 гривень

Вже понад 1,7 млн українців зареєструвалися для отримання 1000 грн за повну вакцинацію від COVID-19, і сьогодні декому вже почали приходити перші бонуси за щеплення.

"Телеграф" заглибився у питання вакцинної тисячі від Володимира Зеленського та пояснив, чому з бонусами для щеплених не все так просто.

Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних

Електронна сигарета
Електронна сигарета

Парламент України ухвалив у другому читанні закон №4358, яким електронні цигарки прирівняв до традиційних.

У Європі ціна на газ перевищила 1500 доларів

Газ
Газ

15 грудня ціна природного газу на лондонській біржі ICE перевищила 1500 доларів за 1 тис. кубометрів, майже наблизившись до показників жовтня.

Теги:
#Газ #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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