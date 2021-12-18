Рус

Підсумки дня 18 грудня: головна ялинка у Києві, "Омікрон" в Україні та нові бази Росії біля кордонів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7
Ключові новини дня Новина оновлена 18 грудня 2021, 21:23
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 18 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні продовжує знижуватися кількість нових випадків коронавірусу, що виявляється на добу. На ранок 18 грудня зафіксували 7503 інфікування.

"Омікрон" вже в Україні

Омікрон
Омікрон

В Україні виявили новий штам коронавірусної інфекції "Омікрон". Хворобу привезла людина, яка прибула з Об’єднаних Арабських Еміратів і контактувала там з людьми, що були інфіковані коронавірусом.

У Києві запалили головну ялинку країни

Ялинка у Києві
Ялинка у Києві

Цього року у Києві порушили багаторічну традицію, згідно з якою головну ялинку країни запалювали 19 грудня. Натомість вона почала світитися на день раніше, 18 грудня о 18:00.

Росія продовжує перекидати війська до кордону України

Війська РФ
Війська РФ

Попри запевнення російського президента Володимира Путіна, що Кремль не планує вторгнення в Україну, в мережі з’являються нові свідоцтва про нарощування чисельності військ у прикордонних областях РФ.

Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з коронавірусом

Тимур Батрутдінов
Тимур Батрутдінов

Російський комедійний актор, телеведучий та учасник Comedy Club Тимур Батрутдінов був госпіталізований із COVID-19 до однієї з лікарень Москви.

Теги:
#Київ #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
Армія РФ
Новини Росії
Росія продовжує перекидати війська до кордону України: де з’явилися нові бази
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
Росія продовжує перекидати війська до кордону України: де з’явилися нові бази
Дата публікації
Категорія
Новорічна ялинка в Києві
У Києві запалили головну ялинку країни: повне відео та фото
Дата публікації
Категорія
Зенітно-ракетні комплекси Patriot
США можуть серйозно допомогти Україні на тлі російської загрози: що відомо
Дата публікації
Категорія
Мутований штам коронавірусу "Омікрон"
"Омікрон" вже в Україні: чим він відрізняється від "Дельти" та інших штамів
Дата публікації
Категорія
ЦУМ у Дніпрі
Дизайнер із Дніпра допустив фатальну помилку і втратив роботу: напис на зупинці ЦУМ розвеселив мережу