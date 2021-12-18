Підсумки дня 18 грудня: головна ялинка у Києві, "Омікрон" в Україні та нові бази Росії біля кордонів
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Вечірній дайджест найголовніших подій 18 грудня.
Коронавірус в Україні
В Україні продовжує знижуватися кількість нових випадків коронавірусу, що виявляється на добу. На ранок 18 грудня зафіксували 7503 інфікування.
"Омікрон" вже в Україні
В Україні виявили новий штам коронавірусної інфекції "Омікрон". Хворобу привезла людина, яка прибула з Об’єднаних Арабських Еміратів і контактувала там з людьми, що були інфіковані коронавірусом.
У Києві запалили головну ялинку країни
Цього року у Києві порушили багаторічну традицію, згідно з якою головну ялинку країни запалювали 19 грудня. Натомість вона почала світитися на день раніше, 18 грудня о 18:00.
Росія продовжує перекидати війська до кордону України
Попри запевнення російського президента Володимира Путіна, що Кремль не планує вторгнення в Україну, в мережі з’являються нові свідоцтва про нарощування чисельності військ у прикордонних областях РФ.
Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з коронавірусом
Російський комедійний актор, телеведучий та учасник Comedy Club Тимур Батрутдінов був госпіталізований із COVID-19 до однієї з лікарень Москви.
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