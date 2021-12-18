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Итоги дня 18 декабря: главная елка в Киеве, "Омикрон" в Украине и новые базы России у границ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 18 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса, выявляемое в сутки. На утро 18 декабря зафиксировали 7503 инфицирований.

"Омикрон" уже в Украине

Омикрон
Омикрон

В Украине обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон". Болезнь привез человек, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировавший там с инфицированными коронавирусом людьми.

В Киеве зажгли главную елку страны

Елка в Киеве
Елка в Киеве

В этом году в Киеве нарушили многолетнюю традиции, согласно которой главную елку страны зажигали 19 декабря. Вместо того, она начала светиться на день раньше, 18 декабря в 18:00.

Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины

Войска РФ
Войска РФ

Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина о том, что Кремль не планирует вторжения в Украину, в сети появляются новые свидетельства о наращивании численности войск в пограничных областях РФ.

Звезда Comedy Club попал в больницу с коронавирусом

Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов

Российский комедийный актер, телеведущий и участник Comedy Club Тимур Батрутдинов был госпитализирован с COVID-19 в одну из больниц Москвы.

Теги:
#Киев #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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