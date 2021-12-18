Итоги дня 18 декабря: главная елка в Киеве, "Омикрон" в Украине и новые базы России у границ
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Вечерний дайджест главных событий 18 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса, выявляемое в сутки. На утро 18 декабря зафиксировали 7503 инфицирований.
"Омикрон" уже в Украине
В Украине обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон". Болезнь привез человек, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировавший там с инфицированными коронавирусом людьми.
В Киеве зажгли главную елку страны
В этом году в Киеве нарушили многолетнюю традиции, согласно которой главную елку страны зажигали 19 декабря. Вместо того, она начала светиться на день раньше, 18 декабря в 18:00.
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины
Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина о том, что Кремль не планирует вторжения в Украину, в сети появляются новые свидетельства о наращивании численности войск в пограничных областях РФ.
Звезда Comedy Club попал в больницу с коронавирусом
Российский комедийный актер, телеведущий и участник Comedy Club Тимур Батрутдинов был госпитализирован с COVID-19 в одну из больниц Москвы.
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