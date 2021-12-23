Підсумки 23 грудня: військовий облік для українок, заяви Путіна про Україну, підозра головному "вагнерівцю"
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Вечірній дайджест головних новин 23 грудня
Коронавірус в Україні
Ранок четверга, 23 грудня, Україна розпочала з 7312 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика свідчить про збільшення кількості хворих — на добу раніше було виявлено на 949 хворих менше.
Вже з півночі на території України почало діяти нове карантинне зонування. У "червоній" зоні з найжорсткішими обмеженнями для населення нині знаходиться лише два регіони – Запорізька та Волинська області.
Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік
В Україні для жінок розширили перелік спеціальностей, які підлягають обов’язковому військовому обліку. Контроль за цим поклали на роботодавців.
У ЗСУ розуміють, що найближчим часом підприємства не зможуть забезпечити наявність військового квитка у всіх своїх працівниць, а тому їм буде надано запас часу до кінця 2022 року.
Сам список охоплює майже всі сфери діяльності, тому вийшов він дуже довгим. До категорії військовозобов’язаних потрапили не лише робітниці пов’язані з державною безпекою, а й представниці виключно цивільних професій, на кшталт кондукторів, листоноші та бухгалтерів.
Заяви Путіна про Україну
На території московського "Манежу" відбулася пресконференція російського президента Володимира Путіна. Політик зазвичай зустрічається з журналістами наприкінці кожного року, підбиваючи деякі підсумки своєї роботи. Цього року достатньо уваги було приділено темі відносин з Україною.
В Україні оголосили підозру головному "вагнерівцю"
В Україні оголосили про підготовку підозри для керівника приватної військової компанії "Вагнер", яка заснована та працює в Росії. Дмитра Уткіна вважають причетним до низки серйозних воєнних злочинів на Донбасі.
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