Підсумки 23 грудня: військовий облік для українок, заяви Путіна про Україну, підозра головному "вагнерівцю"

Вечірній дайджест головних новин 23 грудня

Коронавірус в Україні

Число нових хворих зросло

Ранок четверга, 23 грудня, Україна розпочала з 7312 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика свідчить про збільшення кількості хворих — на добу раніше було виявлено на 949 хворих менше.

Вже з півночі на території України почало діяти нове карантинне зонування. У "червоній" зоні з найжорсткішими обмеженнями для населення нині знаходиться лише два регіони – Запорізька та Волинська області.

Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік

Військовий облік не означає військовий призов, наголошують у ЗСУ

В Україні для жінок розширили перелік спеціальностей, які підлягають обов’язковому військовому обліку. Контроль за цим поклали на роботодавців.

У ЗСУ розуміють, що найближчим часом підприємства не зможуть забезпечити наявність військового квитка у всіх своїх працівниць, а тому їм буде надано запас часу до кінця 2022 року.

Сам список охоплює майже всі сфери діяльності, тому вийшов він дуже довгим. До категорії військовозобов’язаних потрапили не лише робітниці пов’язані з державною безпекою, а й представниці виключно цивільних професій, на кшталт кондукторів, листоноші та бухгалтерів.

Заяви Путіна про Україну

Путін багато наговорив про Україну

На території московського "Манежу" відбулася пресконференція російського президента Володимира Путіна. Політик зазвичай зустрічається з журналістами наприкінці кожного року, підбиваючи деякі підсумки своєї роботи. Цього року достатньо уваги було приділено темі відносин з Україною.

В Україні оголосили підозру головному "вагнерівцю"

Керівнику ПВК "Вагнера" готують підозру

В Україні оголосили про підготовку підозри для керівника приватної військової компанії "Вагнер", яка заснована та працює в Росії. Дмитра Уткіна вважають причетним до низки серйозних воєнних злочинів на Донбасі.