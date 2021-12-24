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Частину України замете снігом: кому не пощастить із погодою на Різдво

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Деякі регіони України накриють хуртовини
Деякі регіони України накриють хуртовини

Синоптик розповів, на яку погоду очікувати на свято 25 грудня

В Україні 25 грудня, коли відзначається Різдво за григоріанським календарем, очікується потепління та пройдуть снігопади. Детальніше про погоду у святковий вихідний "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови в Україні 25 грудня будуть визначатися атмосферними фронтами та теплим сектором циклону на ім’я Quintinus. Під його впливом у країні помітно потеплішає і пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні – з дощем.

Де буде сніг 25 грудня

Як розповів синоптик, найбільш інтенсивний сніг у супроводі хуртовин очікується вночі 25 грудня у східних і північних областях, а також протягом усього дня у Карпатах і на Прикарпатті.

На дорогах більшої частини території країни утримається ожеледиця. Крім того, місцями на сході та півночі України спостерігатимуться снігові замети й сніговий накат, що може призвести до труднощів у пересуванні міжміськими та міжсільськими дорогами. Висота снігового покриву коливатиметься від 1-2 см на півдні та в центрі України, до 10-15 см – у східних і північних областях. А найбільша його висота, уточнює Кібальчич, збережеться у Карпатах та на Прикарпатті – 20-40 см, на високогір’ї до 80-120 см.

Також у суботу очікується вітер переважно західного та південно-західного напрямку, який досягатиме 7-12 м/с із поривами (крім південних областей) до 15-22 м/с.

Який мороз чекатиме 25 грудня

Як повідомив синоптик, температура повітря підвищиться вночі до 1-6 градусів морозу, у західних та південних областях у межах від -2 до +3 градусів. Вдень же стовпчики термометрів коливатимуться близько 0 градусів, тоді як у південних областях і Криму повітря прогріється до +2-7 градусів.

Кібальчич додає, що через різке потепління в більшості областей країни спостерігатимуться тумани з погіршенням дальності видимості до 200-500 метрів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", до кінця року погода дивуватиме українців сюрпризами. Після потепління Україну знову можуть накрити суворі морози, аж до свят.

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#Погода #Різдво #Погода в Україні
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