Укр

Часть Украины заметет снегом: кому не повезет с погодой на Рождество

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Некоторые регионы Украины накроют метели
Некоторые регионы Украины накроют метели

Синоптик рассказал, какую погоду ожидать на праздник 25 декабря

В Украине 25 декабря, когда отмечается Рождество по григорианскому календарю, ожидается потепление и пройдут снегопады. Подробнее о погоде в праздничный выходной "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в Украине 25 декабря будут определяться атмосферными фронтами и теплым сектором циклона по имени Quintinus. Под его влиянием в стране заметно потеплеет и пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге – с дождем.

Где будет снег 25 декабря

Как рассказал синоптик, наиболее интенсивный снег в сопровождении метелей ожидается ночью 25 декабря в восточных и северных областях, а также в течение всего дня в Карпатах и на Прикарпатье.

На дорогах большей части территории страны сохранится гололедица. Кроме того, местами на востоке и севере Украины будут наблюдаться снежные заносы и снежный накат, что может привести к затруднению в передвижении по междугородним и проселочным дорогам. Высота снежного покрова будет колебаться от 1-2 см на юге и в центре Украины, до 10-15 см – в восточных и северных областях. А наибольшая его высота, уточняет Кибальчич, сохранится в Карпатах и на Прикарпатье – 20-40 см, на высокогорье до 80-120 см.

Также в субботу ожидается ветер преимущественно западного и юго-западного направления, который будет достигать 7-12 м/с с порывами (кроме южных областей) до 15-22 м/с.

Какой мороз ожидать 25 декабря

Как сообщил синоптик, температура воздуха повысится ночью до 1-6 градусов мороза, в западных и южных областях в пределах от -2 до +3 градусов. Днем же столбики термометров будут колебаться около 0 градусов, тогда как в южных областях и Крыму воздух прогреется до +2-7 градусов.

Кибальчич добавляет, что в связи с резким потеплением в большинстве областей страны будут наблюдаться туманы с ухудшением дальности видимости до 200-500 метров.

Как ранее сообщал "Телеграф", до конца года погода будет удивлять украинцев сюрпризами. После потепления Украину снова могут накрыть суровые морозы, вплоть до праздников.

Теги:
#Погода #Рождество #Погода в Украине
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