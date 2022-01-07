Підсумки 7 січня: протести в Казахстані, повернення техогляду, погіршення ситуації з COVID-19

Вечірній дайджест головних подій 7 січня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків коронавірусу продовжує зростати

Минулої доби в Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус на майже тисячу випадків. На ранок 7 січня виявили 7177 нових заражень "короною". Серед них — 364 дитини та 203 медпрацівники.

Ситуація у Казахстані

Протести у Казахстані продовжуються

Через перебої з інтернетом у країні та розрізненість даних із регіонів точну кількість жертв протестів, які переросли у силове протистояння, оцінити складно — відомо, що рахунок постраждалих йде на сотні, а загиблих — на десятки з обох боків.

У місті Алмати продовжується "зачистка" вулиць від активістів. І хоч у деяких регіонах "гарячої точки" немає ні інтернету, ні мобільного зв’язку, до мережі потрапили кадри, як виглядає Казахстан після 5 днів жорстоких сутичок протестувальників та силовиків.

Також відомо, що президент Казахстану наказав відкривати вогонь на поразку без попередження по всім, хто відмовиться виконувати вимоги влади.

А через мережу тим часом розлетілося відео нібито від організації під назвою "Фронт визволення Казахстану", члени якої пообіцяли боротися з силами ОДКБ.

В Україні повертають обов’язковий техогляд

Техогляд мають намір повернути восени

В Україні орієнтовно з вересня 2022 повертається техогляд для всього транспорту, який не практикували вже 11 років. Наразі обов’язковий огляд проходять автобуси, вантажівки, таксі та інші машини комерційної сфери.